من ميناء عنابة.. تصدير 20 ألف طن من الإسمنت الأبيض إلى غواتيمالا

يشهد ميناء عنابة عملية شحن 20 ألف طن من الإسمنت الأبيض موجهة للتصدير نحو دولة غواتيمالا بأمريكا الجنوبية، في إطار تعزيز ديناميكية الصادرات خارج قطاع المحروقات ودعم حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

وحسب بيان للمؤسسة المينائية فإن هذه العملية تجري عبر السفينة “MV NEMRUT BAY” الراسية على مستوى الرصيف رقم 09، حيث يتم شحن الكمية في أكياس كبيرة، ضمن جهود ترقية الصادرات الوطنية وتوسيع وجهاتها نحو أسواق جديدة.

وتندرج هذه العملية في سياق تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين الأداء والرفع من فعالية موانئ الجمهورية، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، لا سيما الناشطين في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى التوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”.

وفي هذا الإطار، سخّرت مؤسسة ميناء عنابة كافة إمكاناتها المادية والبشرية لضمان معالجة الشحنة في آجال قياسية، من خلال توفير الظروف اللوجستية والتنظيمية الملائمة، بما يعكس التزامها بدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

ويؤكد ميناء عنابة من خلال هذه العملية مكانته كمنصة لوجستية استراتيجية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، تسهم بفعالية في تنشيط المبادلات التجارية الدولية وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.