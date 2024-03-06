من نجم في المونديال إلى “مُتشرّد” بِسبب الخمر

يعيش نجم منتخب إنجلترا لِكرة القدم سابقا بول غاسكوني حياة اجتماعية بئيسة، بِسبب إدمانه شرب الخمر.

ولا يملك بول غاسكوني (56 سنة) حاليا مأوًى، ويُقيم عند مديرة أعماله كاتي ديفيس بِالمدينة الساحلية بول جنوب إنجلترا.

وقال غاسكوني الذي سطع نجمه مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 1990، وبطولة أمم أوروبا 1996: “أنا رجل ثمل (سكران) وحزين. لا أخرج لِشُرب الخمر في الحانات، بل أفعل ذلك في بيتي. مازلت أُعاني من إدمان شرب الخمر وأعيش مع مديرة أعمالي. الذّهاب إلى الحانة مُرادف لِيوم سيّئ. عكس ذلك، آخذ الصنّارة وأذهب لِصيد الأسماك، وأعلم أنه سيكون يوما جيّدا. أحاول ألّا أشعر بِالاكتئاب ولو أن الوضعية لا تدعو إلى التفاؤل أصلا. لا أعتقد أنّني خيّبت أمل المدربين أو اللاعبين أو المشجّعين. إذا كان هناك شخص قد خيّبت أمله، فهو أنا”.

وفي تصريحات نشرتها الصّحافة البريطانية، الأربعاء، كشف غاسكوني عن علاجه إدمان شرب الخمر بِإحدى المصّحات المحلّية.