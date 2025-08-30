-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

من نوع “بريغابالين”.. شرطة تبسة تحجز قُرابة 139 ألف كبسولة مهلوسة

محمد فاسي
  • 90
  • 0
من نوع “بريغابالين”.. شرطة تبسة تحجز قُرابة 139 ألف كبسولة مهلوسة
الشرطة الجزائرية
جانب من العملية

أوقفت مصالح الشرطة بولاية تبسة، اليوم السبت، شخصين وحجزت 138 ألفًا و600 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية فإن العملية نُفذت من قبل فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عقب تحريات ميدانية مكثفة كشفت نشاط شبكة إجرامية منظمة.

وأسفرت عن توقيف المشتبه فيه الأول بضواحي مدينة تبسة، وضبط 103 آلاف و200 كبسولة مهلوسة كانت مخبأة داخل إسطبل تابع لمسكنه.

وبعد تعميق التحقيقات تحت إشراف النيابة المختصة، تم تحديد هوية مشتبه فيه ثانٍ ينحدر من إحدى الولايات الشرقية، حيث جرى توقيفه وحجز 35 ألفًا و400 كبسولة أخرى من نفس النوع، عُثر عليها مموهة داخل أجهزة كهرومنزلية بمسكنه العائلي.

وقد قُدم الموقوفان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر.

مقالات ذات صلة
بدون تعليق

بدون تعليق

تفكيك شبكة دولية متخصصة في التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات

تفكيك شبكة دولية متخصصة في التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات

العلاقات الجزائرية – الهندية شهدت دفعا جديدا

العلاقات الجزائرية – الهندية شهدت دفعا جديدا

ترحيب واسع بقرارات رئيس الجمهورية في مجال النقل

ترحيب واسع بقرارات رئيس الجمهورية في مجال النقل

إجلاء عائلات وإنقاذ طفل جراء السيول بعين قزام

إجلاء عائلات وإنقاذ طفل جراء السيول بعين قزام

إجلاء جوي لطفلين تعرضا لحروق بورقلة

إجلاء جوي لطفلين تعرضا لحروق بورقلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد