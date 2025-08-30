من نوع “بريغابالين”.. شرطة تبسة تحجز قُرابة 139 ألف كبسولة مهلوسة

أوقفت مصالح الشرطة بولاية تبسة، اليوم السبت، شخصين وحجزت 138 ألفًا و600 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية فإن العملية نُفذت من قبل فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عقب تحريات ميدانية مكثفة كشفت نشاط شبكة إجرامية منظمة.

وأسفرت عن توقيف المشتبه فيه الأول بضواحي مدينة تبسة، وضبط 103 آلاف و200 كبسولة مهلوسة كانت مخبأة داخل إسطبل تابع لمسكنه.

وبعد تعميق التحقيقات تحت إشراف النيابة المختصة، تم تحديد هوية مشتبه فيه ثانٍ ينحدر من إحدى الولايات الشرقية، حيث جرى توقيفه وحجز 35 ألفًا و400 كبسولة أخرى من نفس النوع، عُثر عليها مموهة داخل أجهزة كهرومنزلية بمسكنه العائلي.

وقد قُدم الموقوفان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر.