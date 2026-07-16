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الجزائر

من نيويورك: مقرمان يستعرض جهود الجزائر في إصلاح منظمة الأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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من نيويورك: مقرمان يستعرض جهود الجزائر في إصلاح منظمة الأمم المتحدة
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)

شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، في المائدة المستديرة الوزارية حول “تقييم ميثاق المستقبل”، وهذا على هامش مشاركته في أشغال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي ينعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 15 جويلية، تحت شعار “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة”.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، استعرض مقرامان خلال مداخلته جهود وإسهامات الجزائر في إصلاح منظمة الأمم المتحدة، لاسيما في إطار عضويتها في مجلس الأمن خلال فترة 2024-2025، وكذا المساعي التي قادتها مع مختلف شركائها ضمن مجموعات انتمائها لدعم العمل المتعدد الأطراف القائم على مبادئ العدالة والإنصاف.

وأبرز مقرمان كذلك النهج الذي تتبعه الجزائر والذي يكرس تنمية قائمة على الاستثمار في المورد البشري والابتكار والرقمنة.

كما نوه بذات المناسبة بضرورة تفعيل الإصلاحات الهيكلية والتعبئة الفعلية لرفع التحديات التي تمثلها فجوة التمويل الدولي ومعالجة أعباء المديونية التي تثقل كاهل الدول النامية.

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