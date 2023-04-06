من هم الحكام الأكثر تقاضيا للأموال في أوروبا ؟

كشف تقرير إسباني عن الرواتب والأرباح المالية التي يحققها الحكام في أوروبا، نظير مشاركتهم في إدارة المباريات محليا وأوروبيا وعالميا.

وأكدت صحيفة “ماركا” “Marca” الإسبانية أن الحكام الإسبان هم الأكثر تقاضيا للأموال مقارنة بنظرائهم في الدوريات الأوروبية الأخرى.

وترى الصحيفة أن الحكام في إسبانيا هم الأفضل في القارة الأوروبية العجوز، ودللت على كلامها بأنهم يتلقون دعوات أكثر من نظرائهم لإدارة المباريات على مستوى الأندية في أوروبا والمنتخبات في القارة وخارجها.

ويتقاضى حكام الدوري الإسباني راتبا شهريا يصل إلى 12 ألفا و500 يورو، يُضاف إليها 4200 يورو لحكم الساحة عن كل مباراة، و2100 يورو لحكم الفيديو المساعد “VAR”، سواء في “الليغا” أو في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت “ماركا” أن الحكم المثير للجدل ماتيو لاهوز هو الأكثر من بين مواطنيه ربحا في عام 2022، إذ جمع 335 ألف يورو، وتتضمن ذلك مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في الدوري الإنجليزي يحصل الحكم على راتب 3700 يورو راتب شهري و2200 يورو لكل مباراة يقودها.

وأضافت أن الفارق بين الدوري الإسباني والإنجليزي يصل إلى 15 ألف يورو.

وفي إيطاليا، يتقاضى كل حكم 3800 يورو عن كل مباراة، بمتوسط 15 إلى 16 مباراة بالموسم، لكن الراتب مرتبط بعدد المباريات وحقوق الصورة، ليجني 45 ألف يورو بحد أدنى، وقد تصل إلى 80 ألف يورو كحد أقصى.

وفي ألمانيا، يتقاضى الحكم في المباراة الواحدة 5 آلاف يورو، و2500 للمساعدين، و1250 للحكم الرابع، بينما تمنح فرنسا الحكم راتبا شهريا قدره 6 آلاف يورو، بالإضافة إلى 2900 يورو عن كل مباراة.