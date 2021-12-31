من هو اللاعب البارز الذي قد يغيب عن “الخضر” في الكان؟

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها الخميس في الدوحة، عن إمكانية غياب اسم بارز من لاعبي “الخضر” عن “الكان”.

ولم يكشف بلماضي عن اسم اللاعب، خاصة وأنه في انتظار التقارير الطبية بعد الفحوصات التي أجراها.

ومن المؤكد أن الأمر يتعلق بإصابة يعاني منها هذا اللاعب، وليس للأمر علاقة بفيروس “كورونا”.

وبعد تصريح بلماضي، رجح البعض أنه هناك إمكانية لأن يكون بن سبعيني أو سليماني هو اللاعب الذي تحدث عنه بلماضي.

وتبيّن صور الحصة التدريبية للمنتخب الوطني، لأمسية الخميس غياب الثنائي بن سبعيني وسليماني، ما جعل كل التأويلات تصب في إمكانية معاناة واحد نهما من إصابة قد تغيّبه عن “الكان”.