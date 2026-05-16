من هو “شبح القسام” الذي أعلن الكيان الصهيوني اغتياله في غزة؟

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، السبت، رسميا اغتيال عزالدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، والمطلوب الأول في قطاع غزة، بعد استهداف شقة في بناية ومركبة وسط مدينة غزة.

ويُلقّب الحداد بـ”شبح القسام”، وتشير تقديرات صهيونية إلى أن اغتياله قد ينعكس بشكل كبير على توازنات المواجهة مع الحركة حسبها.

ويعد الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام في قطاع غزة، وهو عضو في المجلس العسكري المصغر للحركة، وتقول تقارير إعلامية، إنه خلف الشهيد محمد السنوار في قيادة أركان كتائب عز الدين القسام.

وأعاد إعلان الاحتلال استهداف القيادي في كتائب عز الدين القسام عز الدين الحداد، المعروف بلقب “شبح القسام”، تسليط الضوء على سياسة الاغتيالات التي تنتهجها تل أبيب في غزة، وسط تساؤلات بشأن دلالات توقيت العملية وتأثيرها على بنية الجناح العسكري لحركة حماس.

ويُعدّ الحداد أرفع مسؤول في حماس استُهدف بضربة صهيونية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 الذي دعمته الولايات المتحدة وكان يهدف إلى وقف القتال في غزة.

وقال مسعفون وشهود عيان في غزة لوكالة رويترز للأنباء، إن غارة جوية استهدفت شقة في منطقة الرمال بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين.

وبعدها بوقت قصير، استهدفت غارة جوية صهيونية ثانية سيارة، في شارع قريب، بحسب ما أفاد به مسعفون وشهود عيان للوكالة.

وأمس الجمعة، أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير الدفاع كاتس، في بيان مشترك، استهداف القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد، إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

وجاء في البيان أن العملية نُفذت بتوجيه مباشر من نتنياهو وكاتس، ضمن هجوم ينفذه الجيش الاحتلال في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحداد يُعد من القيادات العسكرية في حركة حماس.

كاتس هدد باغتيال الحداد وخليل الحية

في بداية ماي الجاري، هدد كاتس، باغتيال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، والقيادي في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد.

وقال كاتس في بيان أصدره مكتبه إن الحداد في غزة، وخليل الحية في الخارج من أبرز المستهدفين على قوائم الاغتيال، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

وعز الدين الحداد (أبو صهيب) ويُلقب “شبح القسام”، وهو القائد العام السابق لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وكان يشغل منصب قائد لواء مدينة غزة، وعضو في المجلس العسكري المُصَغَّر، ويعتبر أحد الشخصيات المركزية في حماس، حيث تعمل تحت قيادته ست كتائب على الأقل، ومنذ مارس 2024، يُعتبر شخصية بارزة في أهداف التصفية الصهيونية في غزة.

وعملت تحت قيادة “الشبح” أو “صاحب الأرواح السبعة” ست كتائب على الأقل، ومن ضمنها كتيبة النخبة المسؤولة عن الاقتحام الأول للمستوطنات المحيطة بقطاع غزة صباح السابع من أكتوبر 2023، وسبق أن نجا من عدة محاولات اغتيال، بما في ذلك واحدة خلال شهور حرب الإبادة الأولى، ومحاولة أخرى قبل نهاية الحرب.

آخر ظهور علني إعلامي معروف لعز الدين الحداد كان في جانفي من عام 2025؛ حيث أدلى حينها بمقابلة حصرية عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية تحدث فيها عن دوره في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر ومطالب الحركة لوقف الحرب.

تتشيع جثمان الشهيد عز الدين الحداد في غزة

شيعت جماهير غفيرة، السبت، جثمان قائد أركان كتائب القسام، عز الدين الحداد، رفقة زوجته وابنته، وذلك في أعقاب اغتياله بقصف عنيف نفذته طائرات الاحتلال مساء الجمعة.

وبينما لم تعلن كتائب القسام رسميا نبأ استشهاد الحداد، نعته مساجد في غزة عبر مكبرات الصوت، ودعت للمشاركة في تشييع جثمانه، انطلاقا من مستشفى الشفاء، غرب المدينة.