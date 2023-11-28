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من وضع السّم في طعام زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية ؟

الشروق أونلاين
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من وضع السّم في طعام زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية ؟
رويترز
ماريانا بودانوفا مع زوجها رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريلو بودانوف.

قال متحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم، الثلاثاء 28 نوفمبر، أن زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية أصيبت بالتسمم بالمعادن الثقيلة وتخضع للعلاج في المستشفى.

حسب وكالة “رويترز“، ماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، صاحب الـ37 عاما والذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، التي شاركت بشكل بارز في عمليات سرية ضد القوات الروسية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري 2022.

وحسب “بي بي سي الأوكرانية”، فزوجة رئيس المخابرات الأوكرانية ليست الوحيدة التي تعرضت للتسمم، فالعديد من مسؤولي المخابرات العسكرية الأوكرانية أصيبوا أيضا بالتسمم.

“رويترز” ونقلا عن مصادر أوكرانية، قالت أن زوجة ماريانا بودانوفا تعالج في المستشفى آثار التسمم، ورجحت أن تكون قد تناولت السم عن طريق الطعام.

كما أشارت الوكالة أنه في حالة تأكد أن التسمم متعمد، فذلك أخطر استهداف لأحد أفراد عائلة شخصية قيادية أوكرانية رفيعة المستوى خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت 21 شهرًا.

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