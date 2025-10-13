من ولاية الجلفة.. جلاوي يأمر بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع

عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، اليوم الإثنين، مدرسة المهن للأشغال العمومية بولاية الجلفة، حيث شدّد على أهمية التكوين المستمر وتحديث البرامج البيداغوجية، كما دعا إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية.

وخلال اليوم الثاني من زيارته للولاية الجلفة، أكد الوزير “على أهمية التكوين المستمر والدائم في مجال الهياكل القاعدية، لاسيما تطوير شبكة الطرقات وصيانتها وكذا السكك الحديدية، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية الوطنية”.

كما شدّد الوزير،حسب ذات البيان ،”على ضرورة اعتماد برامج تكوينية حديثة تواكب متطلبات القطاع وتتلاءم مع التحولات التكنولوجية والمشاريع الكبرى الجاري إنجازها، داعيا الى تحديد احتياجات القطاع من التكوين والتأهيل بدقة من طرف مجلس تقني مختص، بما يضمن رفع كفاءة الإطارات واليد العاملة المؤهلة في هذا المجال الحيوي”.

ومساء الأحد، أكد جلاوي بذات الولاية، على ضرورة الالتزام بتجسيد مشاريع قطاعه بهذه الولاية، وفق جداول زمنية محددة وبآجال مضبوطة.

وأوضح الوزير أن جملة المشاريع التي أستفاد منها قطاعه، خاصة منها تلك المدرجة ضمن البرنامج التكميلي, يجب أن تحظى بالعناية اللازمة من خلال ضبط جداول زمنية تراعي الأهمية القصوى لمثل هذه العمليات التنموية المهيكلة.

وذكر جلاوي “أن التحدي الكبير بولاية الجلفة يتعلق بمدى تجسيد هذه المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لما له من دور حيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الولاية.”

ووقف الوزير في المحطة الأولى من الزيارة على سير أشغال تحديث والرفع من القدرة الاستيعابية للطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وحاسي بحبح على مسافة 50 كلم, من خلال زيادة رواق ثالث وهو المشروع الذي يعرف نسبة إنجاز متباينة في الحصص الثلاث تتراوح ما بين 20 إلى 50 بالمئة.

كما قام جلاوي بمعاينة أشغال انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد بين الجلفة والأغواط على مسافة 64 كلم, أين وقف بالتحديد على سير أشغال الحصة رقم 1 المتعلقة بشق الطريق الاجتنابي الغربي لمدينة الجلفة والذي يصل طوله إلى 8 كيلومترات.

وذكر الوزير أن قطاعه نظم مؤخرا اجتماعا موسعا على المستوى المركزي حول وضعية المشاريع قيد الإنجاز ومناقشة أولويات التدخل لرفع مختلف العراقيل المسجلة ميدانيا، مشيرا إلى ” أنه تم إيفاد،في وقت سابق، لجنة تفتيش إلى هذه الولاية، ثلاث مرات على التوالي ضمن المساعي الرامية لإعادة بعث المشاريع المتأخرة والتكفل بمختلف العراقيل التقنية والإدارية التي تعيق تنفيذها”.