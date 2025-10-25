من ولاية تيزي وزو.. وزير الفلاحة يشرف على انطلاق حملة غرس مليون شجرة

يُشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين المهدي وليد، رفقة وزيز الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، إضافة الى رئيس جمعية الجزائر الخضراء، فؤاد معلّى، اليوم السبت في ولاية تيزي وزو، على تدشين مشروع غرس مليون شجرة عبر كامل التراب الوطني.

ووفقا لبيان وزارة الشباب، من المنتظر أن يُشرف السيد الوزير، رفقة الوفد الرسمي، من بلدية آيت عقواشة، على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية لغرس مليون شجرة، التي تنظمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالتنسيق مع جمعية الجزائر الخضراء. وفي بيان آخر صادر عن ولاية تيزي وزو، تبلغ حصة الولاية الشمالية نحو 25 ألف شجرة بمختلف أنواعها موزعة على كامل بلديات الولاية.