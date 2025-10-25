-- -- -- / -- -- --
من ولاية تيزي وزو.. وزير الفلاحة يشرف على انطلاق حملة غرس مليون شجرة

من ولاية تيزي وزو.. وزير الفلاحة يشرف على انطلاق حملة غرس مليون شجرة
جانب من وصول وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين المهدي وليد إلى ولاية تيزي وزو

يُشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين المهدي وليد، رفقة وزيز الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، إضافة الى رئيس جمعية الجزائر الخضراء، فؤاد معلّى، اليوم السبت في ولاية تيزي وزو، على تدشين مشروع غرس مليون شجرة عبر كامل التراب الوطني.

ووفقا لبيان وزارة الشباب، من المنتظر أن يُشرف السيد الوزير، رفقة الوفد الرسمي، من بلدية آيت عقواشة، على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية لغرس مليون شجرة، التي تنظمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالتنسيق مع جمعية الجزائر الخضراء. وفي بيان آخر صادر عن ولاية تيزي وزو، تبلغ حصة الولاية الشمالية نحو 25 ألف شجرة بمختلف أنواعها موزعة على كامل بلديات الولاية.

سعيود يكشف ملامح ميزانية 2026 وإصلاحات شاملة للقطاع

هبة شعبية لحصار المجرمين

تفكيك جماعة إجرامية من 12 شخصا لترويج المؤثرات العقلية (صور)

تجديد أسطول الجوية الجزائرية.. الكشف عن موعد استلام أول طائرة

10 إلى 12 سنة سجنا لتجار مخدرات ظهروا في فيديوهات بسكيكدة

عشية انطلاق الحملة الكبرى للتشجير.. هذه أماكن الغرس عبر 58 ولاية

