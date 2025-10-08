من وهران إلى العالم.. سوناطراك توسّع جسور الشراكة الدولية

واصل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، برفقة الإطارات المسيرة للمجمع، سلسلة اللقاءات الثنائية مع عدد من الشركات الدولية الناشطة في قطاع الطاقة، وذلك في اليوم الثاني من فعاليات الطبعة الثالثة عشرة لمؤتمر ومعرض إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بوهران.

وفي مستهل اللقاءات، استقبل حشيشي وفداً من شركة بيتروغاز العُمانية للاستكشاف والإنتاج بقيادة رئيسها التنفيذي كلينكسيك سان، حيث بحث الطرفان فرص التعاون الممكنة وسبل بعث الشراكة بين سوناطراك وبيتروغاز.

وتُعد شركة بتروغاس من الشركات الرائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، حيث حققت نموًا مستمرًا منذ تأسيسها عام 1999، مع توسع نشاطها في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا عبر مشاريع جديدة واستحواذات استراتيجية. وبدأت الشركة أعمالها في سلطنة عمان من خلال الاستحواذ على البلوك 7 (بوتابول)، ثم وسعت نشاطها بإنشاء Mazoon Petrogas SAOC عام 2001، وتأسيس Petrogas E&P كشركة قابضة في 2005. ومن أبرز محطاتها: 2006 – 2007: الحصول على ثلاث كتل استكشافية في الهند ومناطق امتياز في مصر وعُمان.

2011 – 2013: تشغيل عدة آبار بحرية وتحقيق أرباح قياسية مع إضافة أصول استكشافية في عُمان وإفريقيا.

2014 – 2015: التوسع في بحر الشمال، الصومال، وموزمبيق، وتركيب أول منصة غاز بحرية للشركة.

2016 – 2018: دخول أسواق جديدة في المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك، وحفر آبار استكشافية ناجحة في بريطانيا وسلطنة عُمان.

2019: إنجاز حفر أحد أكثر الآبار تطرفًا من نوع ERD في هولندا. وبفضل استراتيجيتها القائمة على النمو العضوي والاستحواذات المدروسة، تواصل بتروغاس تعزيز حضورها العالمي وتحقيق نمو مستدام في قطاع الطاقة.

كما التقى الرئيس المدير العام لسوناطراك بنائب رئيس شركة ماتر الكندية خالد مامور، المتخصصة في تصنيع الأنابيب الفولاذية المموجة المقاومة للصدأ والموجهة لنقل الغاز الطبيعي، حيث تم التطرق إلى إمكانيات التعاون في مجالات التكنولوجيا الصناعية والابتكار التقني.

وتُعتبر شركة ماتر (MATTR) من الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول والتقنيات الهندسية المتقدمة لأكثر من 50 عامًا، حيث تساهم في دعم مشاريع البنية التحتية في قطاعات الطاقة، والسيارات، والاتصالات، وإدارة المياه، والمرافق، والنقل وغيرها. وتعمل الشركة وفق فلسفة تقوم على التعاون مع العملاء لفهم احتياجاتهم وتقديم حلول مبتكرة تعالج تحدياتهم بفعالية، من خلال الجمع بين الخبرة التقنية والإبداع الصناعي. وتحرص على تطوير منتجات وأنظمة موثوقة عالية الجودة تضمن استدامة الأداء والنتائج. وتؤمن ماتر بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة، حيث تستثمر في المجتمعات المحلية وتتبنى ممارسات ESG التي توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية. كما تركز على الابتكار المستدام عبر الاستثمار في البحث والتطوير، والتعاون مع مؤسسات أكاديمية وصناعية مرموقة لاستشراف حلول المستقبل. ويُعد الالتزام بالجودة والسلامة ركيزة أساسية في ثقافة الشركة، إذ تسعى إلى تحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث مع الحفاظ على موثوقية منتجاتها ومعداتها حول العالم.

واختُتمت سلسلة اللقاءات باجتماع مع المدير العام لشركة أوكسيدنتال كوربورايشن الجزائر، وارين ميردوخ، تناول مدى تقدم مشاريع التعاون القائمة بين الجانبين وآفاق تطويرها.

وتعتبر شركة أوكسيدنتال بتروليوم (أوكسي) من أبرز شركات الطاقة الأمريكية، مقرها في هيوستن بولاية تكساس، وتنشط في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية. تأسست الشركة عام 1920 في كاليفورنيا، وتُعد اليوم رابع أكبر شركة نفط وغاز في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، وأكبر منتج للنفط في تكساس وأكبر منتج للغاز في كاليفورنيا. وخلال تاريخها الممتد لأكثر من قرن، حققت أوكسيدنتال نموًا واسعًا عبر الاستحواذات والتوسع الدولي. ففي الستينيات بدأت عملياتها خارج أمريكا في ليبيا وبيرو وفنزويلا والمملكة المتحدة، ودخلت قطاع الصناعات الكيماوية عبر شركة أوكسي كيم. وفي العقود التالية، عززت الشركة مكانتها عبر استثمارات كبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشراكات استراتيجية مثل مشروع “الحصن للغاز” في أبوظبي الذي انطلق عام 2015. وشهدت الشركة تطورات بارزة في مسارها الإداري، إذ تولت فيكي هولوب عام 2016 منصب الرئيس التنفيذي لتصبح أول امرأة تقود شركة نفط وغاز أمريكية كبرى. وفي عام 2019، نفذت أوكسي أكبر صفقة استحواذ في تاريخها بشراء شركة أناداركو بتروليوم بقيمة 57 مليار دولار، مما عزز موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في حوض بيرميان، أهم مناطق إنتاج النفط الصخري في العالم. وتتبع أوكسيدنتال اليوم استراتيجية تركز على الابتكار والتقنيات منخفضة الكربون، عبر تطوير مشاريع لاحتجاز واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بما ينسجم مع أهداف التحول الطاقوي العالمي نحو الحياد الكربوني.

وأكدت سوناطراك أن هذه اللقاءات، التي تُنظم على هامش الفعاليات الدولية الكبرى، تأتي في إطار دعم الشراكات القائمة وتوطيد علاقات التعاون مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكة في قطاع الطاقة.