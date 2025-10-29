من وهران.. سعيود يأمر بتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الأربعاء، إلى مضاعفة الجهود لاستكمال الورشات المفتوحة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية بولاية وهران.

وفي كلمة له، خلال إشرافه على تنصيب الوالي الجديد لولاية وهران، إبراهيم أوشان، أبرز سعيود أهم المحاور التي ستشكل معالم المرحلة المقبلة في تسيير شؤون الولاية.

كما نوه الوزير، بالمقومات الاقتصادية والبشرية والثقافية التي تملكها الولاية، ما يؤهلها لتكون قطبًا استراتيجيًا فاعلًا على الصعيدين الوطني والمتوسطي، تجسيدًا للرؤية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى الارتقاء بها إلى مصاف الحواضر المتوسطية الكبرى.

وفي هذا الصدد، وبعد استعراض المشاريع التنموية الكبرى، أمر الوزير بمضاعفة الجهود لاستكمال الورشات المفتوحة، وابتكار مقاربات حديثة في التسيير المحلي ترتكز على العمل الميداني، والإصغاء لانشغالات المواطنين، خصوصًا في مجالات السكن و تأهيل البنايات القديمة، والتهيئة الحضرية، والنقل، و عصرنة الخدمات العمومية.

كما شدّد سعيود على ضبط إستراتيجية لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية، خاصة في مجالي سياحة الأعمال والرياضة، مع تطوير البنى الفندقية ورفع جودة الخدمات.

وأكد الوزير في السياق ذاته على مواصلة دعم الاستثمار الوطني لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة التحويلية، والمناجم، بما يسهم في ترقية النسيج الاقتصادي المحلي ودعم التنمية المستدامة بالولاية.