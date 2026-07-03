من يتصدر إنتاج الغاز عالميًا.. وأين تقف الجزائر؟

حافظت الجزائر على مكانتها ضمن أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي في العالم خلال عام 2025، رغم تراجع إنتاجها بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليبلغ إنتاجها 98 مليار متر مكعب، وفق أحدث بيانات معهد الطاقة البريطاني التي استعرضتها وحدة أبحاث الطاقة.

وأظهرت البيانات أن الجزائر جاءت في المرتبة العاشرة عالميًا، بينما ارتفع الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي بنسبة 1.6% ليصل إلى 4.195 تريليون متر مكعب خلال عام 2025، مقارنة بـ4.143 تريليون متر مكعب في عام 2024.

وبحسب الإحصاءات، فقدت الجزائر نحو 2.2 مليار متر مكعب من إنتاجها خلال عام 2025، لتواصل التراجع إلى جانب النرويج وأستراليا وروسيا، في وقت سجلت فيه دول أخرى، على غرار الولايات المتحدة والصين والسعودية، زيادات ملحوظة في الإنتاج.

وجاءت النرويج في المركز التاسع مباشرة أمام الجزائر بإنتاج بلغ 120.6 مليار متر مكعب، بعد انخفاض نسبته 2.7%، أو ما يعادل 3.7 مليار متر مكعب، فيما احتلت الجزائر المركز العاشر بإنتاج بلغ 98 مليار متر مكعب.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم بإنتاج بلغ 1.078 تريليون متر مكعب، بزيادة قدرها 41 مليار متر مكعب، أو 4.3%، مستحوذة على 25.6% من الإنتاج العالمي، كما شكلت وحدها نحو 77% من إجمالي الزيادة العالمية في إنتاج الغاز، التي بلغت 52 مليار متر مكعب.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 609.4 مليار متر مكعب، رغم انخفاض إنتاجها بنسبة 3%، تلتها إيران في المركز الثالث بإنتاج بلغ 264.8 مليار متر مكعب، متقدمة بفارق 0.7 مليار متر مكعب فقط على الصين، التي رفعت إنتاجها بنسبة 6.6% إلى 264.1 مليار متر مكعب.

كما سجلت السعودية واحدة من أكبر القفزات الإنتاجية خلال العام، بعدما ارتفع إنتاجها بنسبة 8.5%، أو 10.2 مليار متر مكعب، ليصل إلى 133.8 مليار متر مكعب، محافظة على المركز الثامن عالميًا، فيما ارتفع إنتاج كندا إلى 206.2 مليار متر مكعب، وقطر إلى 183.5 مليار متر مكعب، بينما تراجع إنتاج أستراليا إلى 148.6 مليار متر مكعب.

وبحسب بيانات عام 2025، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول إنتاجًا للغاز الطبيعي بإنتاج بلغ 1078 مليار متر مكعب، تلتها روسيا بـ609.4 مليار متر مكعب، ثم إيران بـ264.8 مليار متر مكعب، والصين بـ264.1 مليار متر مكعب، وكندا بـ206.2 مليار متر مكعب، وقطر بـ183.5 مليار متر مكعب، وأستراليا بـ148.6 مليار متر مكعب، والسعودية بـ133.8 مليار متر مكعب، ثم النرويج بـ120.6 مليار متر مكعب، فيما حلت الجزائر في المرتبة العاشرة بإنتاج بلغ 98 مليار متر مكعب.