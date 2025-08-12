من يخلف أبو الغيط؟.. مشاورات عربية هادئة ومصر تتمسك بالمنصب

تترقب الأوساط الدبلوماسية في العواصم العربية تطورات المشهد المتعلق بمن سيخلف الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية مع اقتراب انتهاء ولايته منتصف العام القادم.

وبدأت في الأفق تلوح تحركات غير معلنة في أغلبها تتحدث عن ملامح المنافسة القادمة لاعتلاء هذا المنصب الذي ينظر اليه باعتباره أكثر المناصب حساسية وأهمية في المنظومة العربية.

ولا تزال مصر مستمرة في توفير المرشح لذات المنصب، رغم تصاعد الجدل في الأعوام الأخيرة حول أحقية مصر بالمنصب دون سواها من الدول العربية، لكن عاد الحديث حسب بعض المصادر العربية عن قبول الدول العربية باستمرار مصر في تولي المنصب الحساس خاصة في ضوء علاقاتها العربية المتوازنة من جهة وتردي الاوضاع العربية الحالية واستمرار عديد الازمات والتشنجات في العلاقات البينية للدول العربية من جهة أخري.

وكشفت مصادر عربية مطلعة عن مشاورات هادئة تدور خلف الكواليس، تهدف إلى الدفع باسم دبلوماسي مصري شغل منصباً وزارياً في السابق ليكون الامين العام الجديد خلفا لأحمد أبو الغيط.

وتشير تلك المصادر الي ان الاسم المطروح قد لا يحظى بدعم جميع الدول العربية ليكون المرشح التوافقي المنشود.

وأوضحت المصادر أن الإسم المتداول سيكون علي الارجح مرشحاً لدورة واحدة لخمس سنوات في ضوء تقدم سنه.

وبحسب مراقبين فإن المختبر الاساس لأي مرشح ينبغي ان يكون مقدار معرفته بالواقع العربي وإلمامه بالعلاقات العربية وامتلاكه لرؤية خاصة بمستقبل منظومة العمل العربي المشترك وسبل تطويره واصلاح عيوبه الكامنة قدر الممكن، وهي أمور لا تتوفر في الاسم المتداول حالياً.

كما تحدثت ذات المصادر عن ان الاسم المطروح لا يعني عدم وجود مرشحين مصريين آخرين أكثر إلماما بالواقع العربي وواقع العمل العربي المشترك ويحظون بقبول واسع بين الدول العربية، ولكن لم يتم طرح تلك الاسماء حتي الان من الجانب المصري.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه العواصم التي تم اطلاعها علي النية المصرية الصمت ازاء هذا الأمر تزداد التساؤلات حول وجود مرونة مصرية في طرح اسماء مقبولة عربياً، حيث أن هذا المنصب يعتبر في نظر معظم العرب العنوان السياسي الأبرز للعرب اقليمياً ودولياً.

في كل الأحوال، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه الترتيبات ستصل إلى خط النهاية قريباً، أم أن معركة الكواليس قد تفرز مفاجآت تعيد رسم مسار السباق نحو منصب الأمين العام للجامعة العربية.