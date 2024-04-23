من يوقف شرعنة الاحتلال رياضيا؟

الراقب احمد بابا حياي (رئيس الاتحادية الصحراوية لذوي الاحتياجات الخاصة)

يحاول الاحتلال المغربي من خلال مشاركة نادي نهضة بركان في كاس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحاول المشاركة في المباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بقميص عليه خريطة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وخريطة المغرب على قميص النادي المغربي.

وتنص قوانين اللعبة الصادرة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه يجب ألا تحتوي المعدات على شعارات أو صياغات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية (القانون رقم 04.5)، كما أن المادة 8.3 من قوانين معدات الفيفا تؤكد أن هذا الحظر يشمل أي رمز سياسي أو رمز متعلق بالسياسة ومن هذا المنطلق، تحتاج الفيفا إلى فرض قواعدها الخاصة.

وفي حال المخالفة، تشير المادة نفسها إلى أنه يتم معاقبة اللاعب أو الفريق من قبل منظم المنافسة أو الاتحاد الوطني لكرة القدم أو الفيفا.

وينطبق القانون 4 على جميع المعدات الرياضية بما في ذلك الملابس التي يرتديها اللاعبون، البدلاء وتنطبق مبادئها أيضًا على كل أعضاء الفريق والمسؤولين في الطاقم الفني في وقت يسمح فقط بقميص عليه رقم اللاعب واسمه، شعار الفريق، شعار المسابقة.

لكن الاحتلال المغربي يحاول دائما خلال مشاركات الفرق والأندية المغربية استخدام الرياضة سياسيا كذلك أثناء تنظيم بعض الأحداث الرياضية في المغرب وأيضا بمدينة العيون المحتلة عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كل هذا يحدث في تواطؤ تام بين بعض الاتحادات القارية ورئيس ما يسمى الجامعة المغربية فوزي لقجع الذي حاول منذ رئاسة المالغاشي أحمد أحمد إدراج عدة قوانين تمنع من مشاركة الجمهورية الصحراوية في البطولات الأفريقية من إقصاء زنجيبار التي شاركت مع الجمهوررية الصحراوية في بطولة العالم للأقاليم في كردستان العراق سنة 2012 في اربيل إلى محاولة تمرير منع البلدان غير أعضاء في الأمم المتحدة من المشاركة في البطولات والأحداث الرياضية الدولية.

إلى أين يريد أن يصل فوزي لقجع ومن معه؟.. ولماذا لا يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؟ أليس الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من طبق قانون العقوبات على العراق والكويت وروسيا الاتحادية قبل كاس العالم الأخيرة؟ كل هذا يحدث وموقف الجزائر ثابت في نصرة القضايا العادلة جزائر الوفاء منعت كل الأندية والفرق المغربية من استغلال الرياضة سياسيا من خلال مشاركة الأندية الجزائرية خارجيا واستقبال بعض الفرق التي تحاول المساس بقضية الجمهورية الصحراوية.

وكم من الأندية الجزائرية التي رفضت المشاركة وانسحبت رغم تألقها في البطولات لكن موقف الجزائر الشريف أهم من التتويج بالألقاب على حساب مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة.

الاتحادية الصحراوية لذوي الاحتياجات الخاصة

بيان تنديد واستنكار

تعلن الاتحادية الصحراوية لذوي الاحتياجات الخاصة عن تضامنها التام مع نادي اتحاد الجزائر الجزائري الذي يخوض منافسات نصف نهائي كاس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم امام نادي نهضة بركان المغربي.

إننا في الاتحادية الصحراوية لذوي الاحتياجات الخاصة ندين المضايقات التي تعرض لها نادي اتحاد الجزائر الجزائري مع نادي الاحتلال المغربي نهضة بركان.

النادي المغربي حاول إدخال اقمصة رياضية مثيرة للجدل عليها خريطة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وخريطة المغرب متجاهلا في ذلك القوانين الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تنص على أنه يجب ألا تحتوي المعدات الرياضية على شعارات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.

إن ما قام به نادي الاحتلال المغربي نهضة بركان يعد انتهاكا صارخا للنظام الأساسي للاتحادية الأفريقية لكرة القدم وكذا المبادئ الواردة في نصوص ومواثيق اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية وتحديد عدم الزج بالسياسة في الرياضة.

ونثمن في الاتحادية الصحراوية لذوي الاحتياجات الخاصة قرار السلطات الجزائرية بمنع إدخال اقمصة النادي المغربي التي تحمل خريطة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العضو المؤسس في الاتحاد الأفريقي إلى الأراضي الجزائرية.

ونرفع القبعة نحن ذوي الهمم العالية إلى السلطات الجزائرية والاتحادية الجزائرية لكرة القدم ورئيس مجلس اتحاد الجزائر الجزائري ولاعبي النادي بطل النسخة الأخيرة من المسابقة على الموقف الشجاع تجاه القضية الصحراوية العادلة. جزائر الوفاء والمبادئ الثابتة التي لا تتغير مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة.