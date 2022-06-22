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مهاتير يطالب بضمّ سنغافورة وجزء من إندونيسيا إلى ماليزيا

الشروق أونلاين
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مهاتير يطالب بضمّ سنغافورة وجزء من إندونيسيا إلى ماليزيا
أرشيف
محمد مهاتير

دعا رئيس الوزراء الماليزي السابق محمد مهاتير إلى ضمّ سنغافورة ومقاطعة رياو الإندونيسية إلى سيادة ماليزيا، باعتبارها جزءً من “أرض الملايو”، حسبه.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد طالب مهاتير في خطاب ألقاه في العاصمة كوالالمبور: “يجب علينا المطالبة بأن تعاد إلينا سنغافورة، بل جزر رياو (في إندونيسيا) أيضا، لأنها كلّها أراض مالاوية”.

وأصبحت سنغافورة جمهورية مستقلة عن ماليزيا، منذ أوت 1965، عندما صوّت برلمان الاتحاد الماليزي بالأغلبية على فصل الجزيرة الصغيرة عن البلاد.

وتولى مهاتير رئاسة الوزراء في ماليزيا على فترتين، بين 1981 و2003، ثم بين 2018 و2020، قبل أن يقدّم استقالته.

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