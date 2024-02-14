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وهكذا كافأته الوالدة..

مهاجر جزائري يساعد امرأة على الولادة في الشارع بفرنسا

الشروق أونلاين
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مهاجر جزائري يساعد امرأة على الولادة في الشارع بفرنسا
ح.م
صورة للمهاجر الجزائري رابح

سيحمل طفل فرنسي حديث الولادة اسم “رابح”، تيّمنا بالمهاجر الجزائري الذي ساعد والدته على إنجابه في الشارع، بمنطقة سين سان دوني شمالي العاصمة باريس.

الحادثة وقعت يوم 5 فيفري الجاري، حسب ما ورته صحيفة “لوباريزيان” المحلية. عندما صادف مرور الجزائري رابح، وهو عون سابق في الحماية المدنية، بشارع “Jean-Charcot” في “Aulnay-sous-Bois” شعور السيدة الفرنسية بآلام المخاض وهي على قارعة الطريق.

ليوقف المهاجر الجزائري، الذي يعمل الآن في مجال التوصيل، سيارته على الفور. ويهرع لمساعدة الوالدة ذات الـ34 عاما على الإنجاب.

وتقول الصحيفة الفرنسية، إن الوالدة بصحة جيّدة هي وطفلها. الذي سيحمل اسم منقذ والدته، عرفانا منها بالجميل.

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