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رياضة

مهاجر جزائري يمنع ميسي من التسجيل في كلاسيكو فرنسا (صور وفيديو)

الشروق أونلاين
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مهاجر جزائري يمنع ميسي من التسجيل في كلاسيكو فرنسا (صور وفيديو)
المناصر الجزائر لحظة اقترابه من ميسي

صنع مهاجر جزائري الحدث عبر مواقع التواصل بعد اقتحامه أرضية فيلودروم ومنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التسجيل خلال مباراة كلاسيكو فرنسا.

وتناقلت مختلف صفحات التواصل الاجتماعي، الأحد، لحظة اقتحام المناصر الجزائري المدعو نزيم أرضية الملعب الذي كانت تجري فيه مباراة بين فريقي البياسجي ومرسيليا، وكيفية وصوله السهلة للاعب ليونيل ميسي في اللحظة التي كان ميسي يستعد لتسجيل هدف، حيث باغته هذا المشجع ووضع يده على كتفه.

مهاجر

وغردت قناة “بي ان سبورت” الرياضية عبر صفحتها على تويتر بالقول” كان هذا مختلفا”.

وأضافت القناة أنه في الوقت الذي كان ميسي ورفاقه في هجمة مرتدة يركض أحد المشجعين على أرض الملعب ليقطع اللعب”.

فيما علق مشجع فرنسي ساخرا على ما فعله المهاجر الجزائري على صفحته بالقول ” إنه رجل المباراة”.

كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعية بالتعليق على الحادثة حيث وصف أحدهم الصورة قائلا “الصورة سريالية”.

في حين انتقد آخرون تصرف المناصر الجزائري وتساءلوا كيف تسير الأمور في مارسيليا، إذا فاز باريس سان جيرمان بالمباراة ، فإن 50000 مشجع يغزون الملعب؟

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