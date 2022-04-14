مهاجما المنتخب المحلّي في صدارة هدّافي البطولة

عاد مهاجم نادي البارادو أحمد النذير بن بوعلي، لِيتنافس على صدارة لائحة هدّافي بطولة القسم الوطني الأوّل.

وسجّل بن بوعلي ثلاثية لِمصلحة فريقه البارادو ضد الزائر سريع غليزان، سهرة الثلاثاء الماضي. في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة.

وبات بن بوعلي يحوز رصيد 14 هدفا، مُتخلّفا بِهدف واحد فقط عن مهاجم مولودية الجزائر سامي فريوي.

وظلّ بن بوعلي لِفترة طويلة يتصدّر اللائحة، قبل أن يُوقّع فريوي خماسية في مرمى الضيف سريع غليزان، بِتاريخ الـ 13 من مارس الماضي، وحينها انفرد بِالمركز الأوّل.

وإذا كانت حصيلة فريوي تحمل 3 أهداف من ركلة جزاء، فإن بن بوعلي أمضى هدفا واحدا فقط من هذه “المخالفة”.

وحضر كلّ من سامي فريوي وأحمد النذير بن بوعلي مواجهتَي المنتخب الوطني المحلّي الودّيتَين أمام الطوغو، في الـ 7 والـ 10 من أفريل الحالي. فشارك مهاجم المولودية (رقم “9” في الصورة) أساسيا في المباراة الأولى، وخاض زميله من البارادو (رقم “13” في الصورة) اللقاء الأخير أساسيا.