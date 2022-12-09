مهاجمة قطار لنقل المسافرين بالعاصمة.. الشركة تتوعد!

أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، في حق المعتدين على قطار لنقل المسافرين بمنطقة السمار، حتى يتم معاقبتهم طبقًا لقوانين الجمهورية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها سجّلت بكل أسف، تعرّض قطار لنقل المسافرين في ضاحية الجزائر العاصمة إلى اعتداء همجي بالرشق بالحجارة من طرف مجموعة كبيرة من الأشخاص، وذلك مساء الأربعاء 7 ديسمبر 2022، على مستوى منطقة واد السمّار.

وأشار المصدر ذاته، أن القطار كان ينقل مناصرين قادمين إلى وسط العاصمة بعد انتهاء مباراة في كرة القدم جمعت فريق شباب بلوزداد مع فريق اتحاد العاصمة.

كما أدى هذا الاعتداء الهمجي-تضيف الشركة- إلى إصابة عوني أمن تابعين للشركة بجروح، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة لحقت بالقطار الكهربائي ذاتي الدفع من الجيل الجديد.

واستنكرت شركة النقل بالسكك الحديدية، الاعتداءات الهمجية التي تطال عمال الشركة أثناء أداء عملهم وكذا التجهيزات والعتاد، وتتسبب غالبا في خسائر مادية ومالية كبيرة، إضافة إلى تأثيرها المباشر على انتظام حركة سير القطارات ونوعية الخدمات التي تقدمها للمسافرين.