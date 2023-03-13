مهاجمو الخضر ينتفضون مع أنديتهم

أسبوعا قبل التحاقهم بتربص المنتخب الوطني

شهد هذا الأسبوع تألق مهاجمي المنتخب الوطني، في صورة الثلاثي الجزائري، سعيد بن رحمة مع واست هام الأنجليزي، إسلام سليماني مع أندرلخت البلجيكي، بغداد بونجاح مع السد القطري، وهذا من خلال تسجيلهم أهدافا حاسمة مع أنديتهم.

وجنّب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، فريقه ويست هام الخسارة فوق ميدانه أمام أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما الأحد لحساب الجولة الـ27 من الدوري الأنجليزي الممتاز.

وتمكن بن رحمة من تسجيل هدف التعادل لفريقه عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول، بعدم ا كان أستون فيلا نجح في افتتاح باب النتيجة في الدقيقة الـ 17.

وكان سعيد بن رحمة، الذي ثبّت مكانته في التشكيلة الأساسية لـ”الهامرز”، أحسن لاعب في المباراة، بفضل المستوى الجيد الذي قدمه، حيث كان أخطر مهاجم في صفوف فريقه، جعل منصة “صوفا سكور” يمنحه تقييما قدر بـ8 من 10.

وبهذا الهدف رفع مهاجم الخضر رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم في مختلف المنافسات مع واست هام، بالإضافة إلى امتلاكه خمس تمريرات حاسمة.

في نفس السياق، واصل الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سليماني تألقه مع ناديه الجديد، أندرلخت البلجيكي، وقاده لتحقيق فوز ثمين أمام نادي سيركل بروج، لحساب الجولة الـ29 من البطولة البلجيكية.

وتمكن سليماني من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة التاسعة برأسية محكمة بعد تنفيذ ركنية من زميله أندريس دراير، ويعتبر هذا الهدف الخامس في رصيد المهاجم الجزائري منذ التحاقه باندرلخت، الذي خاض معه 6 مباريات لحد الآن.

ومن خلال تألقه المستمر في كل أسبوع، يؤكد سليماني أنه يبقى ورقة رابحة بالنسبة للمدرب الوطني قبل أسبوع فقط من تربص المنتخب الوطني المقرر بداية من 20 مارس الجاري، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام النيجر على التوالي في الـ23 والـ27 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات المؤهلة لكاس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ولم يختلف الأمر بالنسبة للنجم الجزائري في صفوف السد القطري، بغداد بونجاح، الذي يؤكد هو الآخر عودته القوية واسترجاعه حسه التهديفي هذا الموسم، وهذا بهدف جديد في مباراة فريقه أمام الدحيل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ10 من دوري نجوم قطر.

وافتتح بونجاح النتيجة لفريقه في الدقيقة 34 من عمر المباراة بتسديدة قوية بعد استغلاله لتوزيعة من زميله الإسباني سانتي كازورلا. كما ألغى الحكم هدفا صحيحا لِبونجاح بحجة تسلل وهمي، في مباراة مثيرة انتهت بتعادل ايجابي هدفين في كل شبكة.

وتأتي صحوة وتألق اللاعبين الجزائريين في توقيت جد مناسب للمنتخب الوطني والمدرب الوطني جمال بلماضي الذي سيكون بحاجة إلى فعالية مهاجميه خلال المباراتين القادمتين أمام النيجر.

في ذات السياق، ينتظر أن تنتعش المنافسة من جديد داخل المنتخب الوطني، وهذا مع عديد الأسماء الجديدة المرشحة للالتحاق بالتشكيلة الوطنية بداية من التربص القادم المقرر الشهر الجاري، وهو ما سيمنح المدرب الوطني خيارات هجومية إضافية.