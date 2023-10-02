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رياضة

مهاجم إفريقي على رادار ريال مدريد

عمر سلامي
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مهاجم إفريقي على رادار ريال مدريد
ح.م
ريال مدريد

أكدت تقارير إعلامية، أن ريال مدريد وجه أنظاره إلى أحد اللاعبين الأفارقة البارزين لتدعيم خط الهجوم.

وحسب شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تراقب الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتغارت الألماني.

وأشارت الشبكة إلى أن جيراسي لديه هذا الموسم أرقام أفضل من كيليان مبابي، وهاري كين، وهالاند، حيث إنه أحرز 11 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 7 مباريات بمختلف البطولات.

وأضافت “ديفنسا سنترال” : ” تحطيم جراسي للأرقام القياسية جعله محط أنظار الكثير من الأندية، على رأسهم ريال مدريد، كما أنه يحظى بإعجاب خاص من فلورنتينو بيريز”.

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