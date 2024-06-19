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رياضة

مهاجم “المانشافت” يكسر ذراع مشجّع بتسديدة طائشة

عمر سلامي
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مهاجم “المانشافت” يكسر ذراع مشجّع بتسديدة طائشة
ح.م
المهاجم فولكروغ

أصيب أحد مشجعي منتخب ألمانيا بكسر في يده، بسبب تسديدة طائشة من مهاجم “المانشافت” نيكلاس فولكروغ  في عملية الإحماء، قبل بداية المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 أمام اسكتلندا.

وكان كاي فلاثمان يجلس ناحية المرمى الألماني قبل بداية المباراة، عندما أصيب في يده بتسديدة طائشة من فولكروغ.

وقال المشجع على مواقع التواصل الاجتماعي: “ليس لدي كلمات، أشياء مجنونة”، ونشر صورة له في المستشفى وذراعه مربوطة بالضمادات.

وأضاف: “تنشر صحيفة “بيلد” الآن تقريرا عن هذا الحادث المؤسف، كما تواصل معي الاتحاد الألماني لكرة القدم أيضا”.

وقال المشجع كاي فلاثمان للصحيفة إنه لم يتمكن من الاستماع إلى النشيد الوطني للمنتخبين إلا وهو ممدّد خارج المدرجات، مما أدى إلى عدم مشاهدته فوز ألمانيا الافتتاحي الذي سجل فيه فولكروغ أيضا.

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