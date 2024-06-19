مهاجم “المانشافت” يكسر ذراع مشجّع بتسديدة طائشة

أصيب أحد مشجعي منتخب ألمانيا بكسر في يده، بسبب تسديدة طائشة من مهاجم “المانشافت” نيكلاس فولكروغ في عملية الإحماء، قبل بداية المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 أمام اسكتلندا.

وكان كاي فلاثمان يجلس ناحية المرمى الألماني قبل بداية المباراة، عندما أصيب في يده بتسديدة طائشة من فولكروغ.

وقال المشجع على مواقع التواصل الاجتماعي: “ليس لدي كلمات، أشياء مجنونة”، ونشر صورة له في المستشفى وذراعه مربوطة بالضمادات.

كاي فلاتمان، مشجع ألماني، كسرت يده بسبب تسديدة من فولكروغ! 🇩🇪🤕 حيث قبل المباراة ضد اسكتلندا أثناء عمليات الأحماء سدد فولكروغ تسديدة وحاول المشجع التصدي لها لكنها كسرت يده وعلى أثرها تم نقله للمستشفى. 🏥 وكتعزية، أرسل فولكروغ قميص موقع بأسمه مع رسالة اعتذار وباقة من الورد 💛. pic.twitter.com/FtTFwRqVbB — BVB 🇩🇪 | Offical-Ashnishy (@OAshnishy) June 18, 2024

وأضاف: “تنشر صحيفة “بيلد” الآن تقريرا عن هذا الحادث المؤسف، كما تواصل معي الاتحاد الألماني لكرة القدم أيضا”.

وقال المشجع كاي فلاثمان للصحيفة إنه لم يتمكن من الاستماع إلى النشيد الوطني للمنتخبين إلا وهو ممدّد خارج المدرجات، مما أدى إلى عدم مشاهدته فوز ألمانيا الافتتاحي الذي سجل فيه فولكروغ أيضا.