مهاجم المنتخب الوطني للمحليين على طاولة الأهلي المصري

دخل مهاجم إتحاد العاصمة والمنتخب الوطني للمحليين، إسماعيل بلقاسمي اهتمامات نادي الأهلي المصري، بعد تألقه اللافت مع نادي “سوسطارة” خلال هذا الموسم.

وأكدت جريدة “اليوم السابع” المصرية، أن لجنة التخطيط بنادي “القلعة الحمراء”، تلقت السيرة الذاتية للاعب، قصد دراستها، والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأضافت “اليوم السابع” أن اللاعب يرحب بفكرة الانتقال إلى “الأهلي” الذي يعد أكبر الأندية الإفريقية.

ويرغب الأهلي المصري في انتداب مهاجم جناح أجنبي، حيث تتواجد عدة أسماء في المفكرة على غرار جاستون سيرينو لاعب صان داونز الجنوب إفريقي وسفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي.

ويعد بلقاسمي من أحسن اللاعبين في إتحاد العاصمة خلال الموسم الجاري، حيث تألق بشكل لافت وتمكن من تسجيل 10 أهداف في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، ما لفت انتباه مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، الذي وجه له الدعوة في التربص السابق، الذي اختتم بمباراة ودية أمام ليبيريا.