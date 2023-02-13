مهاجم برينتفورد يتعرض لإساءات عنصرية بعد مباراة أرسنال

تعرض مهاجم نادي برينتفورد الإنجليزي، إيفان توني لإساءات عنصرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تسجيله هدف التعادل أمام أرسنال.

وأدان نادي برينتفود الإنجليزي، الإساءات العنصرية التي تعرض لها مهاجمه إيفان توني بعد تسجيله السبت الماضي،هدف التعادل أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي.

وقال نادي برنتفورد: “فور انتهاء مباراتنا مع أرسنال تلقى إيفان توني وابلا من الإساءات والإهانات العنصرية في رسائل مباشرة عبر حسابه بـ” انستغرام”.

وأضاف: “شعرنا بحزن، لاضطرار إيفان للتعامل مع هذا الأمر مجددا”.

ومن جهته ندّد نادي أرسنال بالإساءات العنصرية التي استهدفت المهاجم توني: “في أرسنال نستنكر كل أشكال التمييز ولا نتساهل معها على الإطلاق، سنتخذ أقصى إجراء ضد أي شخص يتورط في رسائل الكراهية”.

وسبق أن تعرض توني، لإساءات أيضا عقب فوز برنتفورد بثنائية على برايتون أند هوف ألبيون في أكتوبر الماضي.