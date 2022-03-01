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رياضة

مهاجم بلوزداد في التشكيلة المثالية لدوري أبطال إفريقيا

سليم.ع
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مهاجم بلوزداد في التشكيلة المثالية لدوري أبطال إفريقيا

تواجد مهاجم شباب بلوزداد خير الدين مرزوقي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا..
وحجز مرزوقي مكانة له في التشكيلة المثالية، بعدما قاد شباب بلوزداد إلى الفوز على نادي جوانينغ غالاكسي، بهدفين مقابل هدف واحد في بوتسوانا..
وتمكن المهاجم الذي دخل بديلا، من تسجيل ثنائية، أهدى بفضلها أول فوز لشباب بلوزداد، الذي إرتقة إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط مع الترجي التونسي.
وعرفت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة تواجد 6 لاعبين عرب، 3 من الترجي التونسي ولاعب من الوداد المغربي وشباب بلوزداد و لاعب من المريخ السوداني.
وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:
. حراسة المرمى: مويني ( نادي صن داونز)
– خط الدفاع: بن حميدة (الترجي التونسي) – بينتو (بيترو أتليتكو) – أمامو (الترجي التونسي) – دو ريوك (صن داونز).
خط الوسط: لاكاي (صن داونز) – محمد علي بن رمضان (الترجي التونسي) – ميميلا (أمازولو الجنوب أفريقي).
– خط الهجوم: خير الدين مرزوقي (شباب بلوزداد) – زهير المتراجي (الوداد المغربي) – السماني سعد الدين (المريخ السوداني).

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