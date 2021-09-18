-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مهاجم جزائري يحقق بداية مثالية في العراق

سليم.ع
  • 694
  • 0
مهاجم جزائري يحقق بداية مثالية في العراق

تمكن المهاجم السابق لوداد تلمسان الهواري طويل من تحقيق بداية مثالية في مشواره بالدوري العراقي، بتتويجه مع فريقه الزوراء بكأس السوبر.

وجاء تتويج المهاجم الجزائري طويل مع فريقه على حساب نادي القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، سجل مع بداية المرحلة الثانية من اللقاء.

وشارك الهواري طويل أساسيا في المباراة، حيث أتيحت له عددا من الفرص، من بينها فرصة خطيرة في المرحلة الأولى، بعد أن تلقى تمريرة طويلة تجاوزت المدافعين لتصل إلى اللاعب، الذي سددها، لكن تسديدته كانت ضعيفة جدا لتذهب بين أحضان الحارس.
وشكل انتقال الهواري طويل إلى الدوري العراقي الحدث في الميركاتو الصيفي، كونه اختار وجهة جديدة مقارنة بباقي اللاعبين الجزائريين، وتزامن انتقاله إلى الزوراء، مع انتقال مواطنه أمين حامية على نادي الديوانية، قبل أن يقرر اللاعب السابق لجمعية عين مليلة فسخ عقده والتوقيع في هلال الشابة التونسي.

مقالات ذات صلة
بونجاح يتفوّق على بلعمري وبلايلي

بونجاح يتفوّق على بلعمري وبلايلي

في كيِّ المسؤولين الرياضيين “المارقين”.. النّسخة الكينية

في كيِّ المسؤولين الرياضيين “المارقين”.. النّسخة الكينية

المنتخب الجزائري السابع عالميا؟!

المنتخب الجزائري السابع عالميا؟!

رونالدو مُنزعج بِسبب “الخرفان”!

رونالدو مُنزعج بِسبب “الخرفان”!

بِالفيديو: الحارس زغبة يتصدّى لِركلة جزاء في البطولة السعودية

بِالفيديو: الحارس زغبة يتصدّى لِركلة جزاء في البطولة السعودية

شكوك حول جاهزية رامي بن سبعيني قبل مباراتي النيجر

شكوك حول جاهزية رامي بن سبعيني قبل مباراتي النيجر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد