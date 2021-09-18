مهاجم جزائري يحقق بداية مثالية في العراق

تمكن المهاجم السابق لوداد تلمسان الهواري طويل من تحقيق بداية مثالية في مشواره بالدوري العراقي، بتتويجه مع فريقه الزوراء بكأس السوبر.

وجاء تتويج المهاجم الجزائري طويل مع فريقه على حساب نادي القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، سجل مع بداية المرحلة الثانية من اللقاء.

وشارك الهواري طويل أساسيا في المباراة، حيث أتيحت له عددا من الفرص، من بينها فرصة خطيرة في المرحلة الأولى، بعد أن تلقى تمريرة طويلة تجاوزت المدافعين لتصل إلى اللاعب، الذي سددها، لكن تسديدته كانت ضعيفة جدا لتذهب بين أحضان الحارس.

وشكل انتقال الهواري طويل إلى الدوري العراقي الحدث في الميركاتو الصيفي، كونه اختار وجهة جديدة مقارنة بباقي اللاعبين الجزائريين، وتزامن انتقاله إلى الزوراء، مع انتقال مواطنه أمين حامية على نادي الديوانية، قبل أن يقرر اللاعب السابق لجمعية عين مليلة فسخ عقده والتوقيع في هلال الشابة التونسي.