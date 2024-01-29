مهاجم شبيبة الساورة ينتقل رسميا إلى اتحاد العاصمة

نجحت إدارة اتحاد العاصمة في الظفر بخدمات مهاجم شبيبة الساورة أسامة بلطرش.

وقالت إدارة شبيبة الساورة، في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية للنادي: “إدارة شبيبة الساورة تتفق رسميا مع إدارة اتحاد العاصمة، بخصوص صفقة شراء عقد المهاجم أسامة بلطرش صباح اليوم، وبهذا يلتحق رسمياً بصفوف الإتحاد “.

وأضافت: “بلطرش يصبح خامس المسرحين من صفوف الساورة، تحسباً لإستقدامات نوعية تدعم صفوف النسور في الساعات القليلة القادمة بلاعبين أجانب ومحليين”.

وتمنت إدارة شبيبة الساورة التوفيق والنجاح لبلطرش في مسيرته الكروية مع ناديه الجديد.

وحسب الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة، فإن بلطرش وقع عقدا لموسمين ونصف.