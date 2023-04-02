مهاجم شبيبة القبائل يحقق هذا الرقم في دوري الأبطال
حقق مهاجم شبيبة القبائل رجم رقما في دوري أبطال إفريقيا، خلال مباراة الوداد البيضاوي، بفضل مراوغاته الناجحة.
وقام مهاجم شبيبة القبائل آدم رجم، بـ 7 مراوغات ناجحة في لقاء الوداد البيضاوي، في 31 دقيقة فقط، وهو أعلى رقم للاعب في لقاء واحد في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.
📊 إحصائيات سوفاسكور
🏅 في 31 دقيقة فقط تمكن مهاجم شبيبة القبائل ادم رجم🇩🇿 من تحقيق 7 مراوغات ناجحة في مباراته ضد الوداد وهو اعلى رقم للاعب في لقاء واحد في دوري الابطال هذا الموسم
🎖 وهو ايضا اسرع عدد مراوغات ناجحة في قاعدة بيانات سوفاسكور الإحصائية الخاصة بالمنافسة pic.twitter.com/f7lfjYTC1w
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) April 2, 2023
وتمكن رجم من تحقيق هذا العدد من المراوغات في 31 دقيقة، ليحقق أيضا أسرع عدد مراوغات ناجحة، في قاعدة بيانات “سوفاسكور” الإحصائية الخاصة بالمنافسة،