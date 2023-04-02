مهاجم شبيبة القبائل يحقق هذا الرقم في دوري الأبطال

حقق مهاجم شبيبة القبائل رجم رقما في دوري أبطال إفريقيا، خلال مباراة الوداد البيضاوي، بفضل مراوغاته الناجحة.

وقام مهاجم شبيبة القبائل آدم رجم، بـ 7 مراوغات ناجحة في لقاء الوداد البيضاوي، في 31 دقيقة فقط، وهو أعلى رقم للاعب في لقاء واحد في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وتمكن رجم من تحقيق هذا العدد من المراوغات في 31 دقيقة، ليحقق أيضا أسرع عدد مراوغات ناجحة، في قاعدة بيانات “سوفاسكور” الإحصائية الخاصة بالمنافسة،