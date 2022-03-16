مهاجم كوتون سبور جديد سونغ تحسبا لمواجهة “الخضر”

استغنى عن ستة عناصر شاركت في "الكان" الأخيرة

وضع مدرب منتخب الكاميرون، ريغوبير سونغ، ستة من اللاعبين الذين شاركوا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، داخل الديار، خارج القائمة النهائية المعنية بمباراة السد التي سيخوضها “الأسود” أمام المنتخب الجزائري نهاية الشهر الحالي، ويتعلق الأمر بكل من كريستيان باسوغوغ وكلينتون نجي وستيفان باهوكان وإيفان نيون وأنزو إيبوسي وجامس إيا سيليكي وكذا جيروم أوغيني، فيما استدعى سونغ مهاجم نادي كوتون سبور المحلي باسيون واسو، علما أن القائمة النهائية ضمت 27 لاعبا، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وكان سونغ قد أعلن، الأربعاء، عن قائمة اللاعبين التي سيخوض بها المواجهتين المزدوجتين أمام المنتخب الجزائري في الدور الفاصل والأخير المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر شهر نوفمبر المقبل، حيث سيستقبل المنتخب الكاميروني “الخضر” يوم 25 من شهر مارس الجاري على ملعب “جابوما”، لحساب لقاء الذهاب، قبل خوض مباراة الإياب يوم 29 من الشهر ذاته على ملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة.

جدير بالذكر أن الحكومة الكاميرونية، بقيادة رئيس البلاد بول بيا، صارت تعلق أمالا كبيرة على الطاقم الفني الجديد لقيادة البلاد إلى كأس العالم المقبلة في قطر، خصوصا عقب فشل المدرب البرتغالي السابق كونسيساو في قيادة “الأسود” للتتويج باللقب القاري في نسخته 33 التي احتضنتها الكاميرون شهر جانفي الفارط.