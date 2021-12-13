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رياضة

مهاجم منتخب قطر: التركيز خلال المباراة سلاح التأهل أمام الجزائر

سليم.ع
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مهاجم منتخب قطر: التركيز خلال المباراة سلاح التأهل أمام الجزائر

قال مهاجم منتخب قطر أحمد علاء الدين، أن التركيز خلال مباراة نصف النهائي المرتقبة الأربعاء أمام الجزائر، ستكون سلاح “العنابي” للتأهل.

وأضاف علاء في تصريحات له على هامش تدريبات منتخب قطر: “مواجهة الجزائر تحتاج لتركيز شديد ليس فقط في التحضير لها وإنما خلال المباراة، وأرى أن التركيز سيكون أهم أسلحتنا إذا أردنا عبور هذه المواجهة الصعبة”.

وأكد مهاجم منتخب قطر أن مواجهة الجزائر ستكون صعبة: “سنواجه منتخبا كبيراً يملك نجوما لديهم إمكانات كبيرة”.

وختم أحمد علاء الدين، قائلا: “يجب أن ننسى الفوز العريض الذي حققناه على الإمارات بخماسية في ربع نهائي البطولة، ويجب أن نركز جيدا على المباراة المقبلة”.

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