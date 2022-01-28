-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مهاجم منتخب مصر يرّد بعد اتهامه بالتزوير في الامتحانات

سليم.ع
  • 293
  • 0
مهاجم منتخب مصر يرّد بعد اتهامه بالتزوير في الامتحانات

نفى مهاجم المنتخب المصري مصطفى محمد ما تردد عن وجود اتفاق مع صديقه من أجل تأدية الامتحان بدلا منه، مؤكدا على أنه ليس له أي صلة بتلك الواقعة.

  وقالت صحيفة ” ميديا بلوك” التركية أن مصطفى محمد تحدث مع زملائه في المنتخب، وأكد أنه ليس له علاقة بتلك الواقعة ولا يعلم عن وجود أحد يؤدي الامتحان بدلا منه في المعهد الذي يدرس به.

وأضافت الصحيفة أن مهاجم المنتخب المصري، تحدث مع إدارة المنتخب ووضح الأمور بشأن ما يتردد، مؤكدا عدم وجود أي علاقة له بالشخص الذي أدى الامتحان بدلا منه.

وأثيرت حالة من الجدل بسبب واقعة التزوير المتهم بارتكابها مصطفى محمد، بعد ظهور أحد الأشخاص الذي انتحل شخصيته، دخل مقر الامتحانات في المعهد الذي ينتمي له مهاجم غلطة سراي سراي، الذي يشارك حاليا ببطولة كأس أمم أفريقيا.

مقالات ذات صلة
رياض محرز يعود إلى أجواء المنافسة الأسبوع المقبل

رياض محرز يعود إلى أجواء المنافسة الأسبوع المقبل

آخر أخبار سليماني

آخر أخبار سليماني

بِالفيديو: ملعب البليدة ومركز سيدي موسى جاهزان لِمواجهة الكاميرون

بِالفيديو: ملعب البليدة ومركز سيدي موسى جاهزان لِمواجهة الكاميرون

بلوزداد يُعمّق الفارق في الصدارة والساورة تتعثّر

بلوزداد يُعمّق الفارق في الصدارة والساورة تتعثّر

هذا ما قاله صلاح عن إقصاء “الخضر” من “الكان”

هذا ما قاله صلاح عن إقصاء “الخضر” من “الكان”

الخضر يخسرون مقابلته الأولى بالغياب بسبب “كوفيد 19”

الخضر يخسرون مقابلته الأولى بالغياب بسبب “كوفيد 19”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد