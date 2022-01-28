مهاجم منتخب مصر يرّد بعد اتهامه بالتزوير في الامتحانات

نفى مهاجم المنتخب المصري مصطفى محمد ما تردد عن وجود اتفاق مع صديقه من أجل تأدية الامتحان بدلا منه، مؤكدا على أنه ليس له أي صلة بتلك الواقعة.

وقالت صحيفة ” ميديا بلوك” التركية أن مصطفى محمد تحدث مع زملائه في المنتخب، وأكد أنه ليس له علاقة بتلك الواقعة ولا يعلم عن وجود أحد يؤدي الامتحان بدلا منه في المعهد الذي يدرس به.

وأضافت الصحيفة أن مهاجم المنتخب المصري، تحدث مع إدارة المنتخب ووضح الأمور بشأن ما يتردد، مؤكدا عدم وجود أي علاقة له بالشخص الذي أدى الامتحان بدلا منه.

وأثيرت حالة من الجدل بسبب واقعة التزوير المتهم بارتكابها مصطفى محمد، بعد ظهور أحد الأشخاص الذي انتحل شخصيته، دخل مقر الامتحانات في المعهد الذي ينتمي له مهاجم غلطة سراي سراي، الذي يشارك حاليا ببطولة كأس أمم أفريقيا.