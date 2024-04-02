مهاجم نادي “ديبورتيفو ألافيس” رباش يريد اللعب مع “الخضر”

قد يكون حلا آخر لبيتكوفيتش في الهجوم

أعرب مهاجم نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وصاحب الأصول الجزائرية عبد الرحمن رباش، عن رغبته في تقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا، حيث سيكون حلا مهما في هجوم الخضر بالنظر للبطولة التي يلعب فيها، وغياب لاعبين مهمين في الشق الهجومي.

وقال المهاجم رباش لقناة “بيين سبورتس” القطرية: “اللعب في الدرجة الأولى الإسبانية يفتح أبواب المنتخب، وأتمنى أن أتلقى استدعاء لتمثيل المنتخب الجزائري، حيث سأواصل العمل بجد في الجولات التسعة المتبقية من الليغا لمساعدة فريقي والبقاء مع الكبار في إسبانيا”.

ورغم أن إحصائيات رباش لم تكن مبهرة هذا الموسم، بعدما شارك في 20 مواجهة هذا الموسم مع فريقه ديبورتيفو ألافيس منها 6 مناسبات كأساسي وسجل هدف وحيد، وهو رقم ضئيل لتتواجد في التشكيلة الوطنية، غير أن شح المهاجمين في المنتخب الوطني، في ظل وجود بونجاح والمتألق في التربص الماضي منصف بقرار، وعدم مشاركة سليماني مع ناديه بصفة منتظمة، قد يعبد الطريق لرباش من أجل حمل الألوان الوطنية.