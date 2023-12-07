مهازل الكاف تتواصل.. محرز خارج القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

وعرفت القائمة النهائية، استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، بالنظر إلى تتويج اللاعب السابق لمانشستر سيتي بالثلاثية.

فضيحة كبيرة في بيت الكاف @caf_online_AR الفاسد بقيادة عصابة موتسيبي ولقجع والفلم مفضوح وبإخراج هزيل إبعاد محرز مع بونو لانهما المرشحان الأبرز كان هدفه الرئيسي قطع الطريق أمام رياض محرز للفوز بالجائزة لان منح جائزة الأفضل لحارس مرمى شبه مستحيل في إفريقيا اذا الخطة يامستر جورج نبعد… pic.twitter.com/ZtIYNr8dVf — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) December 7, 2023

وضمت القائمة النهائية ثلاثة لاعبين وهم المغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسمين.

The best of the best. Player of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع الإعلان عن القائمة النهائية لأفضل لاعب، واتفق الأغلبية في تعليقاتهم، أن محرز وبالنظر إلى تتويجاته، هو المرشح الأول لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي دون منازع، وأضافوا أن استبعاده من القائمة النهائية يعتبر ظلما كبيرا للاعب.

– صاحب الثلاثية مع مانشستر سيتي رياض محرز غير مرشح لجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2023 pic.twitter.com/iD35nbshx7 — مشعل (@Dolgador) December 7, 2023

ومن مهازل الكاف أيضا، إقصاء إتحاد العاصمة من جائزة أفضل نادي رغم تحقيقه كأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة إلى استبعاد قائد إتحاد العاصمة زين الدين بلعيد من جائزة أفضل لاعب محلي رغم تتويجه بلقبين إفريقيين.