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رياضة

مهازل الكاف تتواصل.. محرز خارج القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

عمر سلامي
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مهازل الكاف تتواصل.. محرز خارج القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي
أرشيف
رياض محرز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

وعرفت القائمة النهائية، استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، بالنظر إلى تتويج اللاعب السابق لمانشستر سيتي بالثلاثية.

وضمت القائمة النهائية ثلاثة لاعبين وهم المغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسمين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع الإعلان عن القائمة النهائية لأفضل لاعب، واتفق الأغلبية في تعليقاتهم، أن محرز وبالنظر إلى تتويجاته، هو المرشح الأول لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي دون منازع، وأضافوا أن استبعاده من القائمة النهائية يعتبر ظلما كبيرا للاعب.

ومن مهازل الكاف أيضا، إقصاء إتحاد العاصمة من جائزة أفضل نادي رغم تحقيقه كأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة إلى استبعاد قائد إتحاد العاصمة زين الدين بلعيد من جائزة أفضل لاعب محلي رغم تتويجه بلقبين إفريقيين.

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