مهازل الكاف تتواصل.. محرز خارج القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

وعرفت القائمة النهائية، استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، بالنظر إلى تتويج اللاعب السابق لمانشستر سيتي بالثلاثية.

وضمت القائمة النهائية ثلاثة لاعبين وهم المغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسمين.

