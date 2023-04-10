مهازل تحكميية في عديد اللقاءات… ولجنة حيمودي مطالبة بالتدخل

الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى

عاد فريقا شباب بلوزداد رائد بطولة الرابطة الأولى “موبيليس” لكرة القدم وجمعية الشلف بنقطة التعادل من تنقليهما إلى على التوالي، بسكرة والساورة (1-1)، سهرة الأحد في الجولة الـ22 من عمر المنافسة التي تتجه رويدا نحو تتويج الشباب باللقب، بالمقابل سيشتد الصراع بين بعض الأندية من أجل ضمان البقاء الموسم المقبل، وسط مهازل تحكيمية عديدة والجميع يطالب لجنة حيمودي للتدخل قبل فوات الأوان.

ففي المقابلتين المتبقيتين من الدورة الـ22، تمكن شباب بلوزداد من العودة بتعادل يبقي على سلسلة نتائجه الإيجابية، وذلك من تنقل إلى بسكرة حيث فرض التعادل على الاتحاد المحلي (1-1)، بعدما عدل النتيجة في الدقيقة 84 بواسطة ضربة جزاء من تسجيل بورديم، قال عنها رئيس اتحاد بسكرة أنها خيالية كما حرم فريقه من ضربيت جزاء في الشوط الأول، وبفضل هذه النتيجة يعمق الرائد الفارق بينه وبين اقرب ملاحقيه شباب قسنطينة إلى سبع نقاط في 18 مباراة.

بالمقابل، يتقاسم اتحاد بسكرة الصف الثامن مع أمل الاربعاء بـ28 نقطة في 22 مباراة.

كما عادت جمعية الشلف بنقطة ثمينة أيضا من تنقلها الصعب إلى بشار أمام شبيبة الساورة (1-1)، في مبارة كانت الجمعية فيها السباقة للتهديف في الدقيقة 23 بواسطة محمد سويبع، قبل أن يعدل المحليون الكفة عشر دقائق بعد ذلك بفضل إلياس دوسان. وبقية النتيجة على حالها إلى غاية نهايتها. وعرف اللقاء إضافة الحكم لـ 16 دقيقة كاملة وسط جدل كبير بين اللاعبين والمسيرين، خاصة بعد أن رفض الحكم هدفا في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.

لكن الخاسر الأكبر في هذه الجولة، هو شبيبة القبائل التي انهزمت عند الجار نادي بارادو وهو منافسها المباشر على ورقة البقاء بنتيجة 1-0 بملعب الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، من طرف اللاعب حميدي معمقا بها من جراح شبيبة القبائل التي أضحت أمورها معقدة لضمان البقاء في الرابطة الأولى المحترفة التي تتواجد ضمن تعدادها منذ 1969.وشهد اللقاء تضييع ركلة جزاء من قبل لاعب نادي بارادو، بولبينة، في الدقيقة ال64 من عمر اللقاء، كما غض الحكم البصر عن ضربة جزاء للشبيبة احتج عليها اللاعبون كثيرا،و خاصة الرئيس ياريشان الذي أكد أن هناك مخطط يهدف لضرب استقرار الشبيبة.

وعلى ضوء هذه النتيجة، ينفرد نادي ”الأكاديمية” بالمرتبة الـ14 برصيد 20 نقطة، على بعد ثلاث نقاط، عن أول المهددين بالسقوط، شبيبة القبائل (17 نقطة). وفي اللقاء الثاني عن نفس الجولة, أطاح نادي مولودية البيض بمضيفه هلال شلغوم العيد (0-6) الذي وضع قدميه في الرابطة الثانية، وترتقي مولودية البيض إلى الصف السادس (30 نقطة)، بينما يواصل “الهلال” احتلاله للمرتبة الأخيرة بنقطتين. وافتتحت هذه الجولة يوم الجمعة الماضي، حيث شهدت تغلب أمل الأربعاء على الضيف نجم مقرة بخمسة أهداف مقابل هدف وتعثر مولودية الجزائر بالعاصمة أمام شباب قسنطينة بصفر لمثله، بينما انهزم اتحاد الجزائر أمام وفاق سطيف بملعب 8 ماي 45، بسطيف بنتيجة هدف لصفر.

النتائج كاملة:

لقاءات الأحد:

ن. بارادو 1 ش. القبائل 0

ه. شلغوم العيد 0 م. البيض 6

ا. بسكرة 1 ش. بلوزداد 1

ش. الساورة 1 ج. الشلف 1

لقاءات السبت:

م. وهران 1 ا. خنشلة 1

و. سطيف 1 ا. الجزائر 0

لقاءات الجمعة:

أ. الأربعاء 5 ن. مقرة 1

م. الجزائر 0 ش. قسنطينة 0