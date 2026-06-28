صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 46)، مرسوم تنفيذي يتضمن إسناد مهام جديدة لوزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 18 جوان 2026، على تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189، الذي يحدّد صلاحيات وزير القطاع.

حيث أضيفت إلى صلاحيات الوزارة، في مجال التهيئة العمرانية، مهام المبادرة بالأدوات وإجراءات وهياكل تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، وتصوّرها واقتراحها. وبهذه الصفة، يكلّف الوزير بما يأتي:

إعداد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، واقتراحها وضمان تنفيذها،

اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والموارد والإمكانات الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

تنظيم وترقية واعتماد اختيارات التوجيه، وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، على المستويات القطاعية والجهوية،

تنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية، وضمان تقييمها ومراجعتها،

تحديد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الكبرى، والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وبإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني.

المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتهيئة وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة وتنميتها المستدامة،

التثمين الملائم الجميع أنماط فضاءات التراب الوطني (الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية)،

السهر على ضمان انسجام مشاريع الهياكل الأساسية الكبرى مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،

اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي، بما يدعم تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.

ويتولى محمد طارق بلعريبي، المدير العام السابق لوكالة “عدل”، وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، منذ فيفري 2021.