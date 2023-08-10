مهبط لطائرات الإطفاء العمودية في ولاية خنشلة (فيديو)

انتهت أشغال مهبط طائرات الإطفاء العمودية في ببار بولاية خنشلة. التي ستخصّص للمساهمة في جهود مكافحة حرائق الغابات بالمنطقة.

وحسب ما أفاد به التلفزيون العمومي يوم الخميس، فإن المهبط الجديد سيسمح بتزويد مروحيات الإطفاء بالمياه من الحاجز المائي في ببار، بدلا من الأحواض المائية المتفرّقة.

وقال مدير الأشغال العمومية في الولاية عبد الجواد زهانة إن المهبط الذي استلم في شهر جوان الماضي، يتميّز بموقعه الاستراتيجي في بلدية طامزة.

فهذا المهبط قريب من السفوج الجنوبية لجبال الأوراس. وهو ما من شأنه الرفع من فعالية وجدوى عمليات الإخماد والسيطرة على الحرائق.

وتضمّ ولاية خنشلة أكبر مساحة غابية في الجزائر. وقد كانت بين الولايات الأكثر تضرّرا من الحرائق التي نشبت في شمال البلاد، صيف العام الماضي.