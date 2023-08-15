مهدي تاهرات بين البقاء في قطر أو العودة إلى فالنسيان الفرنسي

بعد نهاية عقده مع الغرافة

يسعى الدولي الجزائري، مهدي تاهرات، للبقاء في الدوري القطر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق الغرافة، من خلال الانضمام إلى أحد الأندية القطرية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع “وين وين” القطري، أن لدى تاهرات رغبة كبيرة في الاستمرار في الدوري القطري، ويدرس حاليًا العروض التي تلقاها من بعض الأندية التي تنشط في الدرجة الأولى، وترغب في حسم صفقاتها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد غدا الخميس.

وأكد ذات المصدر أن اللاعب الدولي الجزائري تلقى عروضًا من أندية جزائرية، أبرزها من نادي شبيبة القبائل، الذي عرض عليه راتبًا أقل ممّا كان يتقاضاه من الغرافة، لهذا لم يتفق معه.

ومن المنتظر، أن يتخذ تاهرات قراره النهائي، خلال الساعات المقبلة، سواء بالبقاء في الدوري القطري وترسيم أحد العروض التي تلقاها أم العودة إلى الدوري الفرنسي، من بوابة فريق فالنسيان الذي سبق أن ارتدى قميصه معارًا من أنجيه، الذي ينشط حاليًا في الدرجة الثانية.

وكان تاهرات ودّع جماهير نادي الغرافة برسالة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، شاكرًا إياها على دعمهم إيّاه في الموسمين اللذين قضاهما مع الفريق، كما شكر أيضًا إدارة النادي ومختلف أطقم الفريق التي عمل معها.

يذكر أن تاهرات لعب في الغرافة إلى جانب ثلاثة لاعبين جزائريين هم إسحاق بلفوضيل، ياسين براهيمي وفريد بولاية.