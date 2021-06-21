مهدي زرقان يرفض التنقل إلى الدوري الإنجليزي

رغم الحالة المادية السيئة لناديه

رفض الجزائري مهدي زرقان، لاعب بوردو الفرنسي، الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، رغم الحالة المادية السيئة لناديه خلال الفترة الحالية.

وكانت عديد التقارير قد أشارت إلى رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع ناديه الفرنسي.

زرقان علق على تلك الأنباء في تصريحات للتلفزيون الجزائري، حيث قال: “لا أعلم شيئا بخصوص اهتمام أستون فيلا بضمي”. واستدرك: “الأمر الأكيد أنني متواجد في بوردو، ولا توجد لدي أي رغبة في الرحيل عنه، خاصة وأنني ألعب بشكل مُنتظم”.

تصريحات زرقان تأتي على الرغم من الوضع الصعب لنادي بوردو الفرنسي خلال الفترة الحالية، حيث يعاني من أزمة مالية تجعله على حافة الإفلاس.

وباتت أسهم النادي الفرنسي معروضة للبيع خلال الفترة الحالية، لتفادي هبوطه إداريا للأقسام السفلى، في حالة عدم تقديمه للضمانات المادية اللازمة لتسيير الفترة القادمة.يُذكر أن زرقان يعتبر أحد أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في الملاعب الأوروبية، حيث شارك هذا الموسم في 28 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ع. ع