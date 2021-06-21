مهدي زرقان يرفض التنقل إلى الدوري الإنجليزي
رفض الجزائري مهدي زرقان، لاعب بوردو الفرنسي، الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، رغم الحالة المادية السيئة لناديه خلال الفترة الحالية.
وكانت عديد التقارير قد أشارت إلى رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع ناديه الفرنسي.
زرقان علق على تلك الأنباء في تصريحات للتلفزيون الجزائري، حيث قال: “لا أعلم شيئا بخصوص اهتمام أستون فيلا بضمي”. واستدرك: “الأمر الأكيد أنني متواجد في بوردو، ولا توجد لدي أي رغبة في الرحيل عنه، خاصة وأنني ألعب بشكل مُنتظم”.
تصريحات زرقان تأتي على الرغم من الوضع الصعب لنادي بوردو الفرنسي خلال الفترة الحالية، حيث يعاني من أزمة مالية تجعله على حافة الإفلاس.
وباتت أسهم النادي الفرنسي معروضة للبيع خلال الفترة الحالية، لتفادي هبوطه إداريا للأقسام السفلى، في حالة عدم تقديمه للضمانات المادية اللازمة لتسيير الفترة القادمة.يُذكر أن زرقان يعتبر أحد أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في الملاعب الأوروبية، حيث شارك هذا الموسم في 28 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.
ع. ع