مهدي زفان: “لدي كل الثقة والأمل في العودة إلى المنتخب الوطني في الفترة المقبلة”

"أندية سعودية تريد خدماتي وأنا متفتح لدراسة كل العروض”

“كان 2019 ستبقى أجمل ذكرى في مشواري الكروي”

عبر الدولي الجزائري، مهدي زفان، عن سعادته بتقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري، معتبرا إياها أجمل ذكرى بالنسبة له في مشواره الكروي خاصة التتويج باللقب الإفريقي سنة 2019، كما أبدى استعداده للعودة إلى تشكيلة الخضر، في حال تم الاستنجاد به، معربا عن رغبته الدائمة في الدفاع عن الألوان الوطنية.

وصرح مهدي زفان، في حوار له مع موقع “فوت ميركاتو”، حول حمله للقميص الوطني، حيث قال: “كان لي الشرف في حمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، خاصة في الفترة التي نلنا فيها لقب كأس إفريقيا، كانت ذكرى رائعة، وعند مشاهدة كل اللقاءات التي خضناها، ستتأكد أننا نلنا اللقب عن جدارة واستحقاق، وكنا الأفضل في كل المواجهات التي خضناها، منذ أول لقاء إلى غاية النهائي، لذلك أنا فخور جدا بحمل ألوان الجزائر، والفوز باللقب الإفريقي الأغلى في القارة”.

وأضاف زفان يقول: “ستبقى أجمل ذكرى في مشواري الكروي، لما تخلله من مشاعر وإصرار، والعمل الشاق من أجل إسعاد كل الجزائريين، ما أستحضره هو يومياتنا في القاهرة، والجزئيات الصغيرة التي أحاطت بتتويجنا، كلها تجعلني أؤكد أنه أجمل ذكرى في مشواري، دون نسيان صعوبة تعويض لاعب أساسي في وسط المنافسة، لكن قمت بدوري وتوجنا باللقب القاري”.

وتحدث مهدي زفان عن غيابه من قائمة الخضر في الفترة السابقة، وعن الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، حيث قال: “المدرب له خياراته، وأنا أبقى دائما على أهبة الاستعداد لتمثيل المنتخب في أي وقت، ليس لديّ أدنى شك بأن المنتخب الوطني سيعود بقوة، ويحقق أشياء عظيمة في السنوات المقبلة، كما علينا ترك الأمور تأخذ مسارها الصحيح مع الناخب الوطني الجديد، والمنتخب حاليا يتصدر مجموعته الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، كما يجب أن نشيد بعمل الاتحادية الجديدة، بضمان أسماء مغتربة جديدة، ولها مستوى كبير، ما سيعود بالإيجاب على الخضر مستقبلا، وشاهدوا ما قدمه بن زية، كان خارج الحسابات، قبل أن يعود بقوة، لذلك أنا دائما في خدمة المنتخب وفي أي وقت أنا حاضر للدفاع عن الألوان الوطنية”.

وعرج زفان للحديث عن مستقبله في الدوري الفرنسي، وقال: “مررت بتجربة صعبة في البقاء بدون فريق، إذن لن أعيد الكرة هذه المرة، عقدي سينتهي بعد أيام مع نادي “كليرمون فوت”، سأفاضل بين البقاء في الدوري الفرنسي “الليغ1″، أو دراسة العروض التي تأتيني من الخارج، سأدرس كل العروض، وأختار الوجهة المناسبة التي تلبي طموحاتي”.

وعن العروض السعودية، قال خريج مدرسة أولمبيك ليون: “المستوى الكروي في السعودية ارتفع كثيرا، وأنا مهتم بخوض تجربة احترافية في دوري “روشين” خاصة بتوافد لاعبين كبار، لكن لست مركزا على السعودية فقط، بل سأدرس كل العروض، وسأختار أفضلهم في الفترة المقبلة، قبل بداية التحضيرات، لأنها الفترة الأهم في مشوار اللاعب، لكن يجب الاختيار الصحيح من كل الجوانب للإمضاء”.

يذكر، أن مهدي زفان سقط مع نادي “كليرمون فوت”، إلى الدرجة الثانية الفرنسية، ويتواجد محل اهتمام بعض الأندية البلجيكية، والسعودية، كما دار الحديث في شبيبة القبائل، عن رغبة إدارة “الكناري”، في تدعيم صفوفها بلاعب الخضر، غير أن الأمر كان مجرد اقتراح، ولم تكن هناك مفاوضات رسمية مع خريج مدرسة أولمبيك ليون.