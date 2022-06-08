مهدي عبيد:” من الإجحاف نسيان ما قدمه هذا الجيل للجزائر طيلة 4 سنوات..”

دافع عن زملائه واستنكر الحملة التي طالتهم بعد فشلهم في الوصول إلى مونديال قطر

تحدث الدولي الجزائري مهدي عبيد لاعب النصر الإماراتي عن إخفاق المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم المقررة نهاية العام بقطر، وأكد بأن ما حدث كان صدمة كبيرة.

وقال عبيد في حوار لصحيفة “البيان” الإماراتية، وهو خارج حسابات بلماضي منذ رحيله من البطولة الفرنسية عقب نهاية تجربته مع نانت في الليغ 1 الموسم العام الماضي، إن عدم التأهل إلى المونديال يجب ألا يحجب العمل الكبير الذي قام به المنتخب خلال السنوات الأخيرة منذ تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وأوضح لاعب النصر أنه تلقى صدمة كبيرة عندما كان يتابع المباراة عبر التلفزيون من منزله بدبي ولم يصدق ما وقع رغم أنه يدرك جيدا أن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت. وقال: “مررنا بفترات صعبة وتمالكتنا مشاعر متضاربة يطغى عليها الإحباط، من المحزن ما رأيناه في المباراة، وأتمنى أن نشاهد كرة قدم إفريقية بصورة أفضل، لا أبحث عن الإثارة، كرة القدم رياضة قبل كل شيء وفشلنا في التأهل مرحلة وانتهت ويجب أن نفكر في المستقبل.

وأضاف: “شعرت بالاستياء لما تعرض له زملائي من نقد سلبي، ورغم أني لم أكن معهم في الملعب إلا أني تقاسمت معهم مشاعر الحزن، لقد تحدثت إلى بعض أصدقائي في المنتخب وطلبت منهم أن يرفعوا رؤوسهم”. مشيرا: “الجميل في كرة القدم أنها تمنحك الفرصة مرة أخرى، كما يقال يوم لك ويوم عليك، وعلينا أن نتذكر الأشياء الرائعة التي قمنا بها في السابق حتى نستمر عليها ونعتبر أن الخسارة مجرد عثرة حتى لا تقتل فينا العزيمة”.

استبعد عبيد أن يكون سبب إخفاق الخضر في التأهل إلى المونديال بسبب الثقة المفرطة أو استصغار المنافس بعد الفوز عليه على أرضه في مباراة الذهاب، موضحا أن مجريات المباراة لم تخدم المنتخب الوطني عندما تقدم منتخب الكاميرون باكرا في نتيجة مباراة الإياب بملعب تشاكر. وأضاف: “كانت المباراة بسيناريو مؤلم للغاية رغم الأفضلية لمصلحتنا منذ لقاء الذهاب، كان من الصعب تقبل الخسارة بتلك الصورة المؤسفة، وطبعا في النهاية كل الأهداف في كرة القدم نتيجة أخطاء متسلسلة ولكن لا ألوم اللاعبين لأنهم بذلوا كل ما لديهم”، مضيفا “الكثيرون أرجعوا الخسارة إلى الثقة المفرطة أو التكبر على المنافسين، أعتقد أن اللاعبين لا يفكرون بهذه الطريقة ولذلك نجحنا في السيطرة على إفريقيا آخر 3 أو4 سنوات، عندما يمر المنتخب بمرحلة فراغ يجب أن ندعمه ونساعده على تجاوزها”.

وأكد لاعب النصر أن المنتخب الوطني يضم مجموعة من اللاعبين المميزين بقيادة بلماضي، هذا الأخير نجح في تطوير المنتخب ويجب أن يحافظ على كل المكاسب التي حققها في السابق، داعيا إلى ضرورة طي صفحة المونديال التي أصحبت من الماضي، وللاهتمام بالاستحقاقات المقبلة والـتأهل إلى نهائيات كان 2023 بكوت ديفوار.