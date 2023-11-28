-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مهدي عبيد يسجل ويساهم في فوز باشاك شهير

عمر سلامي
  • 162
  • 0
مهدي عبيد يسجل ويساهم في فوز باشاك شهير
ح.م
مهدي عبيد

ساهم الدولي الجزائري مهدي عبيد في فوز ناديه اسطنبول باشاك شهير أمام نادي بينديك سبور، في الدوري التركي.

وشارك مهدي عبيد أساسيا، وقدّم مباراة كبيرة، حيث تمكن من توقيع الهدف الأول لفريقه في د12.

كما ساهم عبيد في فوز فريقه بتقديمه تمريرة الهدف الرابع الذي سجله زميله كريستوف بياتك في د63، قبل أن يستبدل في د81 من المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل نادي اسطنبول باشاك شهير المركز الـ17 في الدوري التركي، وتمكن بفضل هدا الفوز من رفع رصيده إلى 12 نقطة.

وسيكون باشاك شهير مطالبا بالتأكيد في اللقاءات المقبلة للهروب من منطقة الخطر.

مقالات ذات صلة
غويري ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الفرنسي

غويري ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الفرنسي

لاعبو “الخضر” عادوا بمستوى متوسط إلى أنديتهم

لاعبو “الخضر” عادوا بمستوى متوسط إلى أنديتهم

خامس انتصار تواليا للمولودية

خامس انتصار تواليا للمولودية

الكشف عن طبيعة إصابة قندوسي

الكشف عن طبيعة إصابة قندوسي

بالفيديو.. أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن الجرائم المرتكبة في غزة

بالفيديو.. أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن الجرائم المرتكبة في غزة

فرنسا لم تعد مكانا آمنا ليوسف عطال.. والميركاتو الشتوي على الأبواب

فرنسا لم تعد مكانا آمنا ليوسف عطال.. والميركاتو الشتوي على الأبواب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد