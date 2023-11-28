مهدي عبيد يسجل ويساهم في فوز باشاك شهير

ساهم الدولي الجزائري مهدي عبيد في فوز ناديه اسطنبول باشاك شهير أمام نادي بينديك سبور، في الدوري التركي.

وشارك مهدي عبيد أساسيا، وقدّم مباراة كبيرة، حيث تمكن من توقيع الهدف الأول لفريقه في د12.

كما ساهم عبيد في فوز فريقه بتقديمه تمريرة الهدف الرابع الذي سجله زميله كريستوف بياتك في د63، قبل أن يستبدل في د81 من المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل نادي اسطنبول باشاك شهير المركز الـ17 في الدوري التركي، وتمكن بفضل هدا الفوز من رفع رصيده إلى 12 نقطة.

وسيكون باشاك شهير مطالبا بالتأكيد في اللقاءات المقبلة للهروب من منطقة الخطر.