مهدي عبيد ينتقل إلى باشاكشهير التركي

يزامل المدافع الدولي الجزائري الآخر أحمد توبة

اختار الجزائري مهدي عبيد الانتقال إلى باشاكشهير التركي، في سعيه للعودة إلى منتخب الجزائر بعد غياب استمر لأكثر من عامين، تزامنًا مع خطط “الخضر” للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023 بداية العام المقبل في كوت ديفوار.

وأعلن باشاك شهير تعاقده مع عبيد، لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، حيث نشر تغريدة عبر “تويتر”، تضمنت صورًا للاعب وهو يوقع على العقد، مرفقًا بالقميص رقم 19 الذي سيحمله الموسم المقبل، وعلق عليها: “مرحبًا بمهدي عبيد”.

وقال النادي المنتمي إلى مدينة إسطنبول في بيان رسمي: “وقع نادينا عقدًا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر، مع اللاعب الجزائري مهدي عبيد“، وأضاف: “مرحبًا بمهدي عبيد في عائلتنا ونتمنى له النجاح بالقميص البرتقالي والأزرق”.

سيزامل عبيد، المدافع الدولي الجزائري الآخر، أحمد توبة، الموجود بصفوف باشاك شهير منذ الموسم الماضي 2022-2023.

ويستهدف عبيد (30 عامًا) العودة إلى منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، حيث لعب انتقاله إلى الدوري الإماراتي عام 2021 دورًا في خروجه من حسابات المدرب جمال بلماضي.

ويتوقع محللون أن عودة عبيد إلى المنتخب الجزائري مرهونة بتألقه مع باشاكشهير، خاصة في ظل عدم استقرار بلماضي على خيارات ثابتة في خط الوسط، لا سيما مع إصابة إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، التي تُهدد مشاركته في “كان 2023”.

وخاض نجم نادي نانت الفرنسي السابق 19 مباراة مع المنتخب الجزائري منذ انضمامه إليه عام 2015، سجل فيها هدفًا واحدًا وتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، لكنه عانى من الإصابات التي حرمته في عدة مرات من المشاركة بمعسكرات “الخضر”.ويعد باشاكشهير النادي رقم ثمانية الذي يلعب له مهدي عبيد منذ بداية مسيرته الكروية، بعد تجارب سابقة مع أندية نيوكاسل الإنجليزي وسانت جونستون الإسكتلندي وباناتينايكوس اليوناني وديجون ونانت الفرنسيين والنصر وخورفكان الإماراتيين.