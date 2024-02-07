مهدي عبيد يُقصي فوزي غلام

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري السّابق مهدي عبيد وفريقه باشاكشهر مساء الأربعاء، للدور ربع النّهائي من عمر منافسة كأس تركيا.

وفاز فريق باشاكشهر على نادي هاتاي سبور بِواقع ركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء مباراة ثمن النّهائي بِنتيجة التعادل (1-1)، في وقتَيها الأصلي والمُمدّد.

وشارك متوسّط الميدان مهدي عبيد أساسيا في صفوف فريق باشاكشهر، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 77.

وفي الطرف المُقابل ضمن صفوف نادي هاتاي سبور، دخل المدافع الدولي الجزائري السّابق فوزي غلام إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 85.

وشارك اللاعب الجزائري المغترب ومتوسّط الميدان مهدي بوجمعة أساسيا مع نادي هاتاي سبور، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني.

ولم يُكلَّفْ فوزي غلام بِتنفيذ إحدى ركلات الترجيح، التي أهدر منها فريقه ثلاث فرص.