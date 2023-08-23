مهدي ليريس يلتحق بصفوف فريق ستوك سيتي

سيرتدي القميص رقم 27 مع فريقه الجديد

وقع اللاعب الدولي الجزائري، مهدي ليريس، على عقد مدته ثلاث سنوات مع نادي ستوك سيتي، الناشط في بطولة إنجلترا للقسم الثاني، قادما من فريق سامبدوريا جينوى الإيطالي (القسم الثاني).

بدأ ليريس، الذي سيرتدي القميص رقم 27 مع فريقه الجديد، مسيرته الكروية مع كييفو فيرونا وقضى بعض الوقت مع يوفنتوس، قبل أن يحصل على أول مباراة له في البطولة الإيطالية عندما كان عمره 19 عاما، قبل ست سنوات.

في عام 2019، انتقل ليريس إلى سامبدوريا وشارك في 35 مباراة في البطولة الإيطالية قبل أن يتألق في فترة إعارة إلى بريشيا.

وقال المدير الفني ريكي مارتن: “طوال فترة الانتقالات، استهدفنا التنوع في مهاجمينا لمنح المدرب وطاقمه الفرصة للعب بطرق مختلفة لمواجهة التحديات المتنوعة التي تمثلها البطولة. مهدي سيكمل خياراتنا الهجومية، حيث لعب بانتظام في البطولة الإيطالية ومثل الجزائر على المستوى الدولي. مهدي ليريس لعب في الغالب كمهاجم أيمن ولكنه أظهر أيضا تنوعا عند التحول للعب كظهير أيمن للجزائر”. ومن جهته، أوضح اللاعب الجزائري الذي تابع الفوز الثالث على التوالي الذي حققه فريقه الجديد على أرضه يوم السبت الفارط، أنه يعتقد أن طموحات ناديه تتوافق بشكل واضح مع طموحاته.

وقال ليريس: “عندما تحدثت إلى النادي، أدركت أن هذا مشروع مثير وعصر جديد للفريق، وهو أمر يسعدني أن أكون جزءا منه. أردت اختبار نفسي في إنجلترا لأن حلمي هو اللعب في البطولة الإنجليزية الممتازة. أنا متعدد المواهب وسألعب أينما يطلب مني المدرب ذلك. كحد أدنى، سأبذل قصارى جهدي في كل مباراة وأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق. لقد أحببت الأجواء يوم السبت وأتطلع للعب أمام الجماهير”.

وأضاف: “إنه فريق جديد، لكن الفوز بثلاث مباريات من الأربع الأولى أمر مشجع حقا، لذا أنا متحمس للبدء”. وبعد الجولة الثالثة من البطولة يحتل ستوك سيتي المركز الثامن برصيد 6 نقاط. يذكر، أن مهدي ليريس استدعي للفريق الوطني الجزائري لأول مرة في نوفمبر 2022 بمناسبة المواجهتين الوديتين أمام مالي (1-0) بوهران والسويد (2-0) بمالمو.