مهدي مرغم يوقع رسميًا لنادي داندي يونايتد

من باستيا الفرنسي إلى داندي الإسكتلندي

أعلن نادي داندي يونايتد الأسكتلندي،عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الجزائري مهدي مرغم، بموجب عقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء مشواره مع نادي باستيا الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وبموجب هذا الانتقال، يعود لاعب شبيبة القبائل السابق إلى الواجهة الأوروبية من بوابة الدوري الأسكتلندي الممتاز، حيث من المقرر أن يرتدي القميص رقم (7) مع فريقه الجديد، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الإدارة الفنية لإمكانياته الفنية والبدنية وقدرته على تقديم الإضافة الفورية.

ورحب النادي الأسكتلندي بوافده الجديد عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور ومقاطع مرغم بقميص الفريق، معربًا عن تطلعه بأن يشكل اللاعب محطة هجومية قوية وقوة ضاربة خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وجاء في البيان الرسمي للنادي: “يسر داندي يونايتد الإعلان عن التعاقد مع المهاجم مهدي مرغم بعقد لمدة عامين، بعد رحيله عن باستيا الفرنسي”. كما أوضح النادي أن تفعيل انضمام اللاعب ومشاركته الرسمية بصفة نهائية يبقيان مرهونين بالحصول على الموافقة الرسمية من الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم، واستكمال كافة إجراءات التصريح الدولي وبطاقة الانتقال.

تأتي هذه الخطوة لفتح آفاق جديدة للمهاجم الجزائري في أحد أعرق الدوريات البريطانية التي تتسم بالقوة البدنية والجماهيرية الكبيرة، حيث يسعى مرغم لإثبات جدارته وقيادة داندي يونايتد لتحقيق تطلعاته المحلية في الموسم المقبل.