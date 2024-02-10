مهربان ينقلان 28 بندقية وسط الملابس الرثة

جنايات أم البواقي أدانتهما بسبع سنوات سجنا

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية، بمجلس قضاء أم البواقي مؤخرا المتهمين في قضية الاستيراد والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة، من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وتهريب الأسلحة من الصنف الرابع. وتمت متابعة أربعة أشخاص، وينحدرون من عين فكرون بولاية أم البواقي، وبجاية، وتبسة، وخنشلة، وسبق إدانة اثنين منهم في محكمة الجنايات الابتدائية، بعشر سنوات سجنا.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة الجنائية الاستئنافية، فإن القضية تعود إلى الثامن عشر من شهر مارس 2020، عندما تم اكتشاف، محاولة سائق سيارة من نوع دوستر، نقل 28 بندقية من عين فكرون بولاية أم البواقي إلى مدينة خنشلة، أين تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والأمنية لأجل توقيف هذه السيارة الحاملة للبنادق، عبر وضع حاجز مراقبة، ثم تم توقيفها من طرف الشرطة القضائية، وقاموا بتفتيشها ليعثروا على 28 بندقية مخبأة ومموهة تحت حزمة من الألبسة المستعملة، ليتم حجزها وتحويل صاحبها إلى مقر الأمن بعين فكرون، وهو المسمى ع.أ.ع القاطن بعين فكرون، حيث أشار إلى مصدرها وهو المتهم الثاني ش.أ من بجاية الذي سلمه البضاعة في مدينة تبسة.

وبمواصلة التحقيقات والتحريات تم التوصل إلى أشخاص آخرين في كل من خنشلة، بجاية، تبسة، أين تم إدانة كل من ع.أ.ع من عين فكرون وش.أ من بجاية، بعشر سنوات سجنا بمحكمة الجنايات الابتدائية، قبل أن تنقل القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية. خلال مجريات المحاكمة تم الاستماع إلى تصريحات المتهمين المدانين، اللذين أنكرا التهمة الموجهة إليهما، وأوضح دفاع “ش.أ” للمحكمة بأن موكله لا علاقة له بالقضية، كونه كان متواجدا أثناء الوقائع بمدينة أقبو بولاية بجاية، كما تراجع المتهم الرئيسي، حسبه، عن تصريحاته السابقة، نافيا أن يكون المتهم ش.أ على علاقة بالواقعة وبهذه الأسلحة، وبأنه لا يعرفه أصلا.

وقال المتهم ش.أ، بأن وجوده بمدينة تبسة، إنما كان بسبب أعمال تجارية ولبيع سيارته ولا علاقة له بالتهمة الموجهة له، أما المتهم ع.أ.ع الذي ضبطت الأسلحة داخل سيارته، فقد صرح خلال مختلف التحقيقات بأنه لم يكن يعلم بأن بداخل حزمة الرثاثة هذه التي سلمت له ليوصلها للمسمى الحاج.ف بخنشلة، أسلحة. هيئة المحكمة وبعد المداولة القانونية نطقت بإدانة المتهمين “ع.أ.ع” و”ش.أ”، بسبع سنوات سجنا وتبرئة ساحة المتهمين الآخرين من تبسة وخنشلة.