مهرجانات الجزائر.. تنظيم مُعلَّـق ومواعيد مجهولة

فيما تسابق المهرجانات العربية الزمن لحجز موعدها

تشهد الساحة الثقافية العربية عودة تدريجية لمختلف نشاطاتها، بعد الانقطاع الذي فرضته جائحة كورونا، لينطلق بذلك السباق لحجز موعد ضمن أجندة التظاهرات الثقافية، في مختلف المجالات، كالسينما والمسرح ومختلف المعارض..

فقد قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تقديم موعد انطلاق الدورة الـ 43، لتاريخ 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر القادم بعدما كان من المنتظر تنظيمها في الفترة الممتدة من 01 إلى 10 ديسمبر 2021.

وجاء قرار الهيئة المنظمة بتقديم موعد التظاهرة عقب الاطلاع على خريطة التظاهرات السينمائية المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لصناع الفن السابع من الدول العربية والأجنبية وكذا الأسرة الإعلامية لحضور وتغطية مختلف المهرجانات ومتابعة آخر الإنتاجات السينمائية عبر مختلف بقاع العالم.

وأكد القائمون على التظاهرة أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ستقام ضمن بروتوكول صحي يعمل على اتخاذ كل التدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة الحضور من مشاركين وجمهور ومنظمين.

هذا، وتشهد الساحة الثقافية العربية والدولية عودة مختلف التظاهرات السينمائية والمسرحية والأدبية، على غرار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى مهرجان عمان السينمائي الدولي، الذي ستختتم فعاليته اليوم، فيما ستعرف الساحة الأدبية العربية في الأشهر القادمة انتعاشا كبيرا نتيجة عودة كل من معرض الرياض الدولي للكتاب شهر أكتوبر القادم، إلى جانب الدورة العشرين لمعرض عمان الدولي للكتاب والدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض تونس الدولي المزمع تنظيمه من 12 إلى 21 نوفمبر القادم، وكذا معرض الخرطوم الدولي للكتاب في 22 من أكتوبر المقبل، لتبقى أجندة تنظيم التظاهرات الثقافية في الجزائر مجهولة المصير بعد تعليق مختلف النشاطات والتظاهرات الثقافية في البلاد لما يزيد عن عامين نتيجة تداعيات أزمة كورونا وحركة التغييرات التي أجرتها الوزيرة السابقة، بن دودة، سواء في محافظي ومديري المهرجانات وإعلان الوزارة عن دفتر شروط جديد لتنظيم التظاهرات الثقافية وخاصة المهرجانات، لكنه لم يتم الإفراج عنه إلى حد اليوم، فضلا عن الإبقاء على موعد معرض الكتاب الدولي معلقا إلى حد الساعة، رغم أن الوزيرة السابقة أعلنت عن عقده في موعده المحدد.