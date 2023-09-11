مهرجان أدرار: تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

تحظى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب بالتكريم في مهرجان ليالي مسرح الصحراء الدولية بأدرار، الذي سوف ينعقد في الفترة الممتدة بين 12 إلى 18 أكتوبر 2023.

وبحسب ما أعلن السيد عقباوي الشيخ، محافظ مهرجان ليالي مسرح الصحراء الدولية بأدرار، فإن قائمة المكرمين خلال هذه المهرجان سوف تضم تكريم الفنانة المصرية سميحة أيوب.

وعلق على هذا التكريم بقوله، أنه يأتي اعترافا لما قدمته هذه النجمة للمسرح العربي و لمسارها الفني الطويل.

وبالعودة إلى المسار الفني لسيدة المسرح العربي السيدة سميحة أيوب، لم يكن مفروشا بالورود كما يقال، فقط لاقت صعوبات وتحديات كبيرة من أجل الولوج إلى هذا العالم، بدءا من الأسرة التي رفضت رفضا قاطعا، فكرة أن تكون ممثلة..

ووصل الأمر إلى مقاطعتها، لكنها أصرت على التقدم في هذا المجال بخطوات ثابتة وأصبحت السيدة فيه، لأنها تعتبره بيتها الذي لا يمكن لها أن تستغني عنه، كما عبرت في الكثير من المرات.

هذا وقد شاركت سيدة المسرح العربي في أعمال مسرحية عديدة وبقيت خالدة إلى حد الساعة، على غرار “سكة السلامة”، “السبنسة”، “الندم”، “فيدرا”، “الوزير العاشق”، “السلطان الحائر”.

وفي عام 1975 تولت إدارة المسرح القومي لمدة 14 عاما، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني 170 مسرحية، أخرجت منها خمس مسرحيات منها مسرحية “مقالب عطية”.

كما تركت لمستها في العديد الأعمال السينمائية والتلفزيونية وحتى الإذاعية.