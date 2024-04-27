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مهرجان أكل الشوارع يحط الرحال في الجزائر لأول مرة!

الشروق أونلاين
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مهرجان أكل الشوارع يحط الرحال في الجزائر لأول مرة!

تشهد الجزائر لأول مرة، في الفترة من 1 إلى 4 ماي المقبل، تنظيم المهرجان الدولي لأكل الشوارع بمنتزه الصابلات، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للتظاهرة الفريدة من نوعها عبر موقع فيسبوك.

ويعتبر مهرجان مأكولات الشوارع من أكبر المهرجانات العالمية شهرة، حيث يكون متنفسا لمختلف الطهاة الهواة والمحترفين من أجل إبراز قدراتهم ومؤهلاتهم في المجال، خاصة وأن أكل الشوارع يأخذ حيزا واسعا في حياة الأشخاص.

وتنظم هذه التظاهرة في الجزائر لأول مرة، حيث سيكون عشاق أكلات الشارع على موعد مع الاحتراف، لتذوق أشهى الأصناف من مختلف الدول، بالإضافة إلى برنامج ضخم ومتنوع يتضمن حفلات غنائية، مسابقات ومفاجآت.

ويتخلل فعاليات المهرجان حيزا تحسيسيا وتوعويا بارزا يشمل مختلف المواضيع التي تتعلق بحماية البيئة والمستهلك بمشاركة هيئات وجمعيات فاعلة.

وبالنسبة للفئة الأصغر سنا، تم تخصيص ورش عمل فنية، لتجربة حسب المنظمين لا تنسى.

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